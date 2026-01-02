  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Kulislerden sızdı: Emeklilere 5 bin lira verilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kulislerden sızdı: Emeklilere 5 bin lira verilecek

En düşük emekli maaşına yapılacak zam merakla beklenirken ikramiyeler için dikkat çeken bir rakam kulisler sızdı.

1
#1
Kulislerden sızdı: Emeklilere 5 bin lira verilecek

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. 5 Ocak’ta ise TÜİK emekli zammını ortaya çıkaracak oranı verecek. Ancak şimdiden yeni yılda bayram ikramiyelerine gelecek olan zamma dair kulis bilgileri konuşulmaya başlandı.

#2
Kulislerden sızdı: Emeklilere 5 bin lira verilecek

Açlık sınırının 30 bin TL’ye geçtiği ortamda asgari ücretlinin maaşı yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL’ye geldi. 16 bin 881 TL en düşük emekli maaşı alan emekliler ise 5 Ocak’ta gelecek TÜİK verisine umut bağlamış durumda.

#3
Kulislerden sızdı: Emeklilere 5 bin lira verilecek

Son enflasyon farkının da gelmesiyle emeklilerin alacağı maaş ise belirlenecek. Fakat maaşlardan önce şimdiden emeklinin yılda 2 kez aldığı bayram ikramiyelerine gelecek olan zamma dair kulisler yapılmaya başlandı.

#4
Kulislerden sızdı: Emeklilere 5 bin lira verilecek

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre; ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl 5 bin liraya geleceği kulislerde konuşuluyor.

#5
Kulislerden sızdı: Emeklilere 5 bin lira verilecek

Ancak yüksek enflasyon ile bu tutar emekliye derman olmayacak. Geçtiğimiz yıl bayram başına emekliye 4 bin TL ödeme yapılıyordu. Bu yıl ise iktidar emeklinin ikramiyesinde bin liralık artış yapmayı planlıyor.

