Tüm Türkiye idam istiyor! 2 aylık bebeği aç bırakıp öldürdüler... Annenin ifadesi kan dondurdu!
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olay Türkiye için adeta beka meselesi haline gelen idamı yeniden gündeme getirdi. 30 Aralık'ta yaşanan olayda 2 aylık bebek vefat etti 5 Kasım'da 3,2 kilogram doğan ve karın bölgesinde ise içe çökme olduğu anlaşılan bebeğin 2 kilograma düştüğü ortaya çıktı. Kan donduran olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, annenin "Öldüğünü anlayınca yatağa bıraktık, hep birlikte yemek yedik!" şeklindeki ifadesi kan dondurdu.