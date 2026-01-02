Tüm Türkiye idam istiyor! 2 aylık bebeği aç bırakıp öldürdüler... Annenin ifadesi kan dondurdu!

Ben ilk defa dün gece kızı gördüm. Ama yönetici kızın burada yaşadığını biliyormuş. Babaannesinde yaşıyormuş, o rahatsızlanınca ondan sonra kızlarını yanına almışlar. Duyduğuma göre eve erkekler girip çıkıyormuş. Ben onları misafir zannettim. Bir şey mi oldu da ambulans geldi diye düşündüm. Benim bir alt katımda oturuyorlar ama bir ağlama sesi hiçbir şey duymadım'' ifadelerini kullandı.