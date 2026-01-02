  • İSTANBUL
Tüm Türkiye idam istiyor! 2 aylık bebeği aç bırakıp öldürdüler... Annenin ifadesi kan dondurdu!
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olay Türkiye için adeta beka meselesi haline gelen idamı yeniden gündeme getirdi. 30 Aralık'ta yaşanan olayda 2 aylık bebek vefat etti 5 Kasım'da 3,2 kilogram doğan ve karın bölgesinde ise içe çökme olduğu anlaşılan bebeğin 2 kilograma düştüğü ortaya çıktı. Kan donduran olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, annenin "Öldüğünü anlayınca yatağa bıraktık, hep birlikte yemek yedik!" şeklindeki ifadesi kan dondurdu.

#1
#1

İstanbul Fatih'te 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Yaren Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi.

#2
#2

Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.

#3
#3

3 GÜNDÜR BESLENMEDİ - Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Yaren Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen Bilal Y., aynı evde yaşayan anneanne Aysel Y. ve dede Yasin Emre Y. gözaltına alındı.

#4
#4

'BEBEĞİN SURATI BEMBEYAZDI' - Bina sakini Gündüz Karabıyık, "Saat 21.00 sıralarında kapıya ambulans geldi. Camdan baktığımda aşağıdan 3 kişi çıktı. Ellerinde bir bebek vardı. Zaten bebeğin suratı bembeyazdı. Bir saat sonra bekçiler geldi. Yarım saat sonrada polisler geldi. İfade verir misin, dediler tabi dedim. Tabi tanıyorum, aşağı yukarı 10 senedir buradalar ama girip çıkarken merhaba, merhaba.

#5
#5

Ben ilk defa dün gece kızı gördüm. Ama yönetici kızın burada yaşadığını biliyormuş. Babaannesinde yaşıyormuş, o rahatsızlanınca ondan sonra kızlarını yanına almışlar. Duyduğuma göre eve erkekler girip çıkıyormuş. Ben onları misafir zannettim. Bir şey mi oldu da ambulans geldi diye düşündüm. Benim bir alt katımda oturuyorlar ama bir ağlama sesi hiçbir şey duymadım'' ifadelerini kullandı.

#6
#6

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#7
#7

ANNENİN İFADESİ KAN DONDURDU: ÖLDÜKTEN SONRA YEMEK HAZIRLAYIP YEMİŞLER! - Öte yandan anne Yaren Y. ifadesinde her şeyi anlattı: İmam nikahlı eşim Bilal'le sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir ay konuştuk sonra İstanbul Fatih'teki evime geldi. Annem ve babam sevgilim olduğunu bildiği için bizde kalmasına izin verdi. Bu sürede cinsel birliktelik yaşadık. Sonra hamile olduğumu fark ettim. 7 Kasım günü oğlum doğdu. Erken doğduğu için 15 gün yoğun bakımda kaldı sonrasında taburcu oldu. Bebeğimin bakımı ile babam ilgileniyordu. Mama ile besliyorduk.

#8
#8

"ÖLÜNCE YATAĞIN ÜZERİNE BIRAKTIK YEMEK HAZIRLADIK" - Bebeğimi en son 31 Aralık günü sabah saat 11.00 sıralarında canlı gördüm. Yanımda Bilal ve babam vardı, Saat 11.00 sıralarında uyanık bir vaziyette bebeğe mama vermeye çalıştım ancak bebek mamayı içmedi. 3 gündür zaten mamasını hiç tüketmediğinden dolayı bende bebeği zorlamadım ve yerine bıraktım. Saat 14,00 sıralarında oğlumun nefesi kesildi. İlk önce eşim oğlumun nefes almadığını fark etti. Herhangi bir müdahalede bulunmadık ve bebeğin nefes alışverişi tamamen kesilince biz aynı şekilde yatağa bıraktık. Bebeğin öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktık. Ardından yemek hazırladık yedik. Babama neden ambulansı aramadığımızı sorduğunda 'Şu an çalışmıyorlar ben vakti geldiğinde arayacağım' dedi. Ambulansı Bilal çağırdı.

#9
#9

"BABAM BİLEREK AÇ BIRAKIYORDU" - Yaklaşık üç gündür bebeğimi beslememe izin vermiyordu. Bebeği babam bilerek aç bırakıyordu. Ben ve Bilal mama vermek istiyorduk, ancak babam mama vermemizi engelleyerek 3 gün boyunca mama verdirtmedi. Aynı zamanda 'Yaren mama verme bırak ölsün' diyordu ve beni engelliyordu. Kaynak: Sabah

