Fenerbahçe'de Cenk şoku! Maalesef kötü haber geldi! 6 aylık mukavele mi?
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan tecrübeli forvet Cenk Tosun'un yeni takımı netleşti. 34 yaşındaki futbolcu, sezonu İstanbul'da tamamlayacak.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'yle birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un yeni takımı ortaya çıktı. Daha önce Çaykur Rizespor'la anılan tecrübeli forvet konusunda Karadeniz ekibi bir açıklama yapmıştı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı. Cenk'in, Karagümrük ile büyük oranda anlaştığı iddia edildi.
Karagümrük, sezonun ilk yarısını 9 puanla son sırada tamamladı. Cenk Tosun'un, İstanbul temsilcisiyle sezon sonuna kadar anlaşma imzalayacağı konuşuluyor. Yani yaz aylarında yine boşa çıkacak.
Sonrasında yaşanacakları ise oyuncunun ikinci devrede göstereceği performans belirleyecek.
Cenk, 2024 yazında bedelsiz şekilde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmişti. Sarı-Lacivertli takımdaki kariyeri ise hiç istediği gibi olmadı. 1.83 boyundaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda sadece 29 maça çıktı. 2 gol ve 2 asist üretti. Beşiktaş'ta ise 227 mücadelede 96 gol ve 30 asiste imza atmıştı.
