Fenerbahçe'de Cenk şoku! Maalesef kötü haber geldi! 6 aylık mukavele mi?

Cenk, 2024 yazında bedelsiz şekilde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmişti. Sarı-Lacivertli takımdaki kariyeri ise hiç istediği gibi olmadı. 1.83 boyundaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda sadece 29 maça çıktı. 2 gol ve 2 asist üretti. Beşiktaş'ta ise 227 mücadelede 96 gol ve 30 asiste imza atmıştı.