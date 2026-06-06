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Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez...
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Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Sporting'in yıldız ismi Suarez açıklaması sonrası şok bir demeç geldi Sporting Başkanından...

#1
Foto - Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'n Luis Suarez'le anlaştığını duyurmasının ardından Sporting Lizbon cephesinden ilk açıklama geldi. Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Safi'nin Luis Suarez için 80 milyon Euro ödeme yapması halinde transferi gerçekleştirebileceğini söyledi.

#2
Foto - Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin, Sporting Lizbon'un golcüsü Luis Suarez'le anlaştığını açıklamasının ardından Portekiz ekibinden ilk tepki geldi.

#3
Foto - Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez...

Sporting Başkanı Frederico Varandas, Luis Suarez'in transfer ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada net konuştu.

#4
Foto - Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez...

Varandas, "Hakan Safi seçimleri kazanırsa, Luis Suarez'in bonservis bedeli 80 milyon Euro'dur. Bir kuruş bile eksiği olmaz. Bizimle masaya oturmasına bile gerek yok, sadece parayı ödemesi yeterli." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez...

Sporting Başkanı, Hakan Safi'nin transferde izlediği politikayı da eleştirerek, "Fenerbahçe başkan adayını tanımıyorum ama Porto'da yaşayan kampanya direktörünü çok iyi tanıyorum. Onun ve arkadaşlarının başvurduğu taktikleri çok iyi biliyoruz. Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez, ters teper." dedi.

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