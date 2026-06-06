Mavi Vatan’da ezberler tamamen bozuldu! Dev savaş gemilerinin devri kapanıyor mu? ASELSAN’ın gizli silahı orduları felç edecek

ASELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil sistemler, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları, sensör füzyonu ve gelişmiş otonomi teknolojileri ile donatılıyor. Bu sayede insansız deniz araçları minimum insan müdahalesiyle karmaşık görevleri yerine getirebiliyor. Yeni konseptin önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilen TUFAN gibi ileri nesil İDA projeleri, düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve sürü halinde görev yapabilme kabiliyetiyle geleceğin deniz muharebe alanına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği bu yeni mimari, Türk Deniz Kuvvetleri’nin “Mavi Vatan” stratejisi kapsamında daha geniş alanlarda daha az riskle ve daha yüksek etkinlikle görev yapmasına olanak sağlıyor. İnsanlı ve insansız sistemlerin entegre kullanımı, deniz harekâtlarını daha esnek, daha dayanıklı ve daha etkili bir yapıya dönüştürüyor.