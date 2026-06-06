Mavi Vatan’da ezberler tamamen bozuldu! Dev savaş gemilerinin devri kapanıyor mu? ASELSAN’ın gizli silahı orduları felç edecek
Türk savunma sanayiinin lider kuruluşu ASELSAN, küresel ticaret yollarının ve deniz altı enerji hatlarının güvenliğini sağlamak amacıyla klasik platform odaklı askeri anlayışı yıkan yeni bir deniz harbi mimarisi geliştirdi. İnsanlı ve İnsansız Sistemlerin Birlikte Kullanımı (MUM-T) konseptini merkeze alan devrimsel adım sayesinde, ALBATROS-S ve TUFAN gibi otonom deniz araçları sürü halinde koordineli operasyonlar icra edebilecek.