SpaceX rekorlara doymuyor

Falcon 9 görevinde 19. kez birinci aşama güçlendirici indirmeyi başardı. Bu uzay çalışmaları için bir rekor. Ayrıca SpaceX tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir sistem, oldukça rekabetçi bir ortam hazırlıyor. İnternet hizmeti sağlamak için yörüngeye küçük uydular göndermek isteyen daha fazla şirket ve kuruluşa alan açtı. SpaceX için şimdiye kadarki en yoğun yıl oldu. Ancak gelecek yıl daha yoğun olacak gibi görünüyor. 2024’ün son günlerinde fırlatma takvimi hızla doluyor. Yeni yılda şirketin odak noktası güçlü Starship Roketi’ne kayacak. SpaceX, Starship Roketi’ni yörüngeye ulaştırmak için çalışmaları hızlandıracak.