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Spor
23
Sözleşmesi biten yıldız futbolcular

2021-05-27 00:09:26
Sözleşmesi biten yıldız futbolcular

2020-21 sezonun sona ererken birçok futbolcunun sözleşmesi bitiyor. İşte sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü futbolcular.

#1
Foto - LIONEL MESSI - BARCELONA

LIONEL MESSI - BARCELONA

#2
Foto - SERGIO RAMOS - REAL MADRID

SERGIO RAMOS - REAL MADRID

#3
Foto - GIANLUIGI DONNARUMMA - MILAN

GIANLUIGI DONNARUMMA - MILAN

#4
Foto - MEMPHIS DEPAY - LYON

MEMPHIS DEPAY - LYON

#5
Foto - GEORGINIO WIJNALDUM - LIVERPOOL (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

GEORGINIO WIJNALDUM - LIVERPOOL (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

#6
Foto - HAKAN ÇALHANOĞLU - MILAN

HAKAN ÇALHANOĞLU - MILAN

#7
Foto - SERGIO AGUERO - MANCHESTER CITY - (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

SERGIO AGUERO - MANCHESTER CITY - (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

#8
Foto - HENRIKH MKHITARYAN - ROMA

HENRIKH MKHITARYAN - ROMA

#9
Foto - ERIC GARCIA - MANCHESTER CITY

ERIC GARCIA - MANCHESTER CITY

#10
Foto - LUCAS VAZQUEZ - REAL MADRID

LUCAS VAZQUEZ - REAL MADRID

#11
Foto - RAFAEL SANTOS BORRE - RIVER PLATE

RAFAEL SANTOS BORRE - RIVER PLATE

#12
Foto - JEROME BOATENG - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

JEROME BOATENG - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

#13
Foto - MARKO DMITROVIC - EIBAR

MARKO DMITROVIC - EIBAR

#14
Foto - JAVI MARTINEZ - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

JAVI MARTINEZ - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

#15
Foto - JUAN MATA - MANCHESTER UNITED

JUAN MATA - MANCHESTER UNITED

#16
Foto - DAVID LUIZ - ARSENAL

DAVID LUIZ - ARSENAL

#17
Foto - HATEM BEN ARFA - BORDEAUX

HATEM BEN ARFA - BORDEAUX

#18
Foto - TOMAS VACLIK - SEVILLA

TOMAS VACLIK - SEVILLA

#19
Foto - STEFAN JOVETIC - MONACO

STEFAN JOVETIC - MONACO

#20
Foto - DANNY WELBECK - BRIGHTON

DANNY WELBECK - BRIGHTON

#21
Foto - DIEGO COSTA - KULÜPSÜZ

DIEGO COSTA - KULÜPSÜZ

#22
Foto - DAVID ALABA - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

DAVID ALABA - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)

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