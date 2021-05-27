2021-05-27 00:09:26 Sözleşmesi biten yıldız futbolcular
2020-21 sezonun sona ererken birçok futbolcunun sözleşmesi bitiyor. İşte sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü futbolcular.
2020-21 sezonun sona ererken birçok futbolcunun sözleşmesi bitiyor. İşte sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü futbolcular.
LIONEL MESSI - BARCELONA
SERGIO RAMOS - REAL MADRID
GIANLUIGI DONNARUMMA - MILAN
MEMPHIS DEPAY - LYON
GEORGINIO WIJNALDUM - LIVERPOOL (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)
HAKAN ÇALHANOĞLU - MILAN
SERGIO AGUERO - MANCHESTER CITY - (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)
HENRIKH MKHITARYAN - ROMA
ERIC GARCIA - MANCHESTER CITY
LUCAS VAZQUEZ - REAL MADRID
RAFAEL SANTOS BORRE - RIVER PLATE
JEROME BOATENG - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)
MARKO DMITROVIC - EIBAR
JAVI MARTINEZ - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)
JUAN MATA - MANCHESTER UNITED
DAVID LUIZ - ARSENAL
HATEM BEN ARFA - BORDEAUX
TOMAS VACLIK - SEVILLA
STEFAN JOVETIC - MONACO
DANNY WELBECK - BRIGHTON
DIEGO COSTA - KULÜPSÜZ
DAVID ALABA - BAYERN MÜNİH (AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI)
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