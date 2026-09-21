Sotirios Sermpos'dan olay sözler: Erdoğan bizi muhatap almıyor
Yunanistan Demokritos Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü Sotirios Sermpos, Ankara ile Atina arasındaki ilişkiye dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan Demokritos Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü Sotirios Sermpos, Ankara ile Atina arasındaki ilişkiye dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Sefa Karahasan'ın haberine göre Yunanistan Demokritos Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü ve Ta Nea yazarı Sotirios Sermpos, Türkiye’nin Batı içindeki yükselişinin artık bir tahmin değil, bir olgu olduğunu yazdı.
Yunan profesör Sermpos, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ve bazı AB ülkeleriyle konuşuyor; Yunanistan’ı eşit muhatap görmüyor” dedi. Yunanistan’ın Türkiye politikasını eleştiren Sermpos, Batı–Yunanistan–Türkiye üçgeninde büyük bir müzakere döneminin açıldığını belirterek şunları kaydetti:
“Asıl soru şu: Atina bu süreci kendisi mi şekillendirecek, yoksa hazır politikayı mı teslim alacak? Yunanistan’ın iki seçeneği var: ya tüketilebilir bir taşeron olacak ya da öngörülü bir mimar.”
Sermpos yazısında özetle şu görüşlere yer verdi: Ukrayna ve İran sonrası Ankara, Batı için istikrar ortağı haline geliyor. Eski yapısal ve kurumsal engeller zayıflıyor. Hakem kalmayınca ilişki çıplak bir güç mücadelesine dönüşüyor. Bugün eksik olan, Yunanistan’ın eşit oturduğu çok taraflı bir Batı müzakere çerçevesidir. Kimse Ankara’dan büyük ideolojisinden vazgeçmesini istemedi. Atina da Batı’nın Türkiye’ye açılışında ortak sahiplik talep etmedi.
Risk müzakere etmek değil, ertelemektir. Atina katı durursa şartları başkası dayatır. Doğru sıra şudur: önce Washington ve Avrupa ile rasyonelleşmiş bir Türkiye vizyonu konuşulsun, sonra Ankara. Kamu diplomasisi ve arabuluculuk da kullanılmıyor. Fırsat penceresi daralıyor. Sonucun kayıp olup olmayacağı, Yunanistan’ın aktif ve öngörülü bir strateji kurup kuramayacağına bağlı.
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