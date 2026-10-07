Kadın katiline binlerce 'kadın' takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı...

Hibristofili kavramı ise özellikle ciddi suçlar işlemiş kişilere yönelik romantik veya cinsel çekimin söz konusu olduğu daha dar bir olguyu ifade ediyor. Bazı açıklamalarda bu eğilim pasif ve aktif olmak üzere iki biçimde ele alınıyor. Pasif olarak tanımlanan durumda kişi, suçlunun tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen onu değiştirebileceği veya kurtarabileceği düşüncesine kapılabiliyor. Aktif biçimde ise suç davranışının kendisi kişide çekim veya heyecan oluşturabiliyor.