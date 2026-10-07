Kadın katiline binlerce 'kadın' takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı...
Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan sosyal medya tablosu büyük tepki çekti. Cinayetin sanığı Mustafa B.’nin Instagram hesabındaki takipçi sayısının bir günde 15 kat arttığı, takipçiler arasında genç kadınların da bulunduğu aktarıldı. Peki bir insan, ağır bir suçla gündeme gelen kişiye neden ilgi duyar? Psikolojide bu davranışı açıklamak için kullanılan kavramlardan biri “hibristofili”.