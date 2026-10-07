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Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü

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Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü

Türkiye, 2025-2026 ihracat sezonunda fındık satışından elde ettiği devasa gelirle ekonomiye can suyu olurken, 120 ülke ve serbest bölgeye toplam 197 bin tondan fazla iç fındık satışı gerçekleştirildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre bu dış satımdan tam 2 milyar 509 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı. Türk fındığına en büyük ilişiği kurarak tek başına 730 milyon dolardan fazla ödeme yapan Almanya ise listenin zirvesinde yer aldı.

#1
Foto - Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü

Türk fındığına en çok talep gösteren ülke Almanya oldu. Türkiye, söz konusu sezonda Almanya'ya 56 bin 335 ton fındık ihraç ederek karşılığında 730 milyon 955 bin 988 dolar kazanç sağladı.

#2
Foto - Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü

Almanya'yı 395 milyon 264 bin 674 dolar karşılığı 31 bin 201 tonla İtalya, 147 milyon 324 bin 404 dolar karşılığı 10 bin 500 tonla Fransa takip etti.

#3
Foto - Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü

Türkiye'den söz konusu dönemde en az fındık ihraç edilen ülkeler ise 5'er kilogramlık satışla Şili ve Gambiya olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü

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