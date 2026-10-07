Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü

Türkiye, 2025-2026 ihracat sezonunda fındık satışından elde ettiği devasa gelirle ekonomiye can suyu olurken, 120 ülke ve serbest bölgeye toplam 197 bin tondan fazla iç fındık satışı gerçekleştirildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre bu dış satımdan tam 2 milyar 509 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı. Türk fındığına en büyük ilişiği kurarak tek başına 730 milyon dolardan fazla ödeme yapan Almanya ise listenin zirvesinde yer aldı.