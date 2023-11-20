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Spor
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Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

2023-11-20 14:52:27
Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak isteyen ve Trendyol Süper Lig'de de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve listedeki süper yetenek... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, unvanını koruma peşinde...

#3
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Aslan ayrıca Devler Ligi'nde gruptan çıkarak hem sportif başarı hedefliyor hem de transfer döneminde cazibe merkezi haline gelmeyi istiyor.

#4
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Cimbom, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

#5
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Bu kapsamda gaza basan G.Saray'da, gözler ocak ayına çevrildi.

#6
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Yaz döneminde büyük bir yapılanmaya giden Aslan, devre arasında da bunu sürdürecek.

#7
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Takımda 14 yabancısı bulunan G.Saray'ın, ilk hedefi yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.

#8
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

NDOMBELE İLE YOL AYRIMI

#9
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı.

#10
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Geçen sezon şampiyon Napoli kadrosunda yer alan Fransız yıldız, istikrarı yakalayamadı.

#11
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda fazla kilolarıyla gündeme geldi.

#12
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Cimbom'da 7 maçta forma giyen yıldız isim, bu süreçte sadece 123 dakika süre alabildi.

#13
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Ndombele ile yolların ayrılması halinde bu bölgeye kesin bir transfer yapılacak.

#14
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

#15
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Bu bölgeye daha dinamik ve genç bir futbolcu almak isteyen teknik heyet, Athletico Paranaense forması giyen Christian için harekete geçti.

#16
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

22 yaşındaki oyuncu, kariyer hedefleri açısından Avrupa'da oynamak istiyor.

#17
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Genç yıldız 8 numaranın yanı sıra 6 numarada da forma giyebiliyor.

#18
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Teknik direktör Okan Buruk'un bu profilde bir futbolcu istediği biliniyor.

#19
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Genç futbolcu, kulübünün Vitor Roque'den sonra en değerli ismi konumunda bulunuyor.

#20
Foto - Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...

Bu sezon takımı adına 37 maça çıkan Christian, bu süreçte 7 gol - 2 asistlik performans gösterdi. A Spor'a göre; Sarı-kırmızılılar genç ismi kadrosuna katıp, oynatıp yararlanıp satmanın hesaplarını yapıyor.

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