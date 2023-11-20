2023-11-20 14:52:27 Sonuç çok şaşırtacak! Herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Büyük yıldız adayı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak isteyen ve Trendyol Süper Lig'de de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve listedeki süper yetenek... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)