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Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

Terör rejimi İsrail’in sözde ordusu (IDF), Suriye sınırında yürüttüğü "Yeni Doğu" (New East) savunma projesinin yaklaşık yüzde 80'inin tamamlandığını duyurdu.

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#1
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

Proje kapsamında Golan Tepeleri boyunca derin hendekler, toprak setler ve yeni savunma hatları oluşturulurken, İsrail güçleri sınırın Suriye tarafında işgal ettiği bölgelerdeki varlığını da genişletiyor.

#2
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

İsrail basınına konuşan Kuzey Komutanlığı'ndan üst düzey bir subay, yaklaşık iki yıldır devam eden çalışmaların, sınır boyunca olası sızma girişimlerini önlemeyi amaçladığını söyledi. Projede, Mecdel Şems'ten başlayarak Golan Tepeleri'nin güneyine kadar uzanan hatta dört metre derinliğinde ve dört metre genişliğinde hendekler ile yüksek toprak setleri inşa ediliyor.

#3
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

İsrail ordusu, çalışmaların planlanandan uzun sürmesini mühendislik birliklerinin aynı dönemde Lübnan'daki operasyonlarda da görev almasına bağladı. Ordu, sınırın kritik geçiş noktalarının gelişmiş gözetleme sistemleri ve topçu birlikleriyle kontrol altında tutulduğunu belirtiyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten sonra güvenlik doktrinini değiştirdiğini ifade ediyor.

#4
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

Kuzey Komutanlığı yetkilisi, "Artık savunmamızı düşmanın kimliğine göre planlamıyoruz. Hizbullah, Suriye ordusu ya da cihatçı bir örgüt olması fark etmiyor. Önemli olan sahip olduğu kabiliyet ve oluşturabileceği tehdittir." dedi. Yetkili ayrıca sınır bölgesini "silahlı gruplar ve milisler için bir oyun alanı" olarak nitelendirerek, bölgede dolaşan herhangi bir sivil ya da çobanın dahi potansiyel tehdit olarak değerlendirildiğini söyledi.

#5
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

İsrail ordusu, Beşar Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından tampon bölge üzerindeki kontrolünü genişlettiğini ve Suriye tarafındaki köy ile kasabalarda daha serbest hareket etmeye başladığını açıkladı.

#6
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

Ordu, Golan Tugayı'nın Suriye toprakları içinde yaklaşık dokuz ileri karakolla faaliyet yürüttüğünü, köyler ve kırsal alanlarda düzenli devriyeler gerçekleştirdiğini belirtti. İsrail'e göre özellikle güney Golan'daki Sünni nüfusun, Dürzi, Hristiyan ve Çerkes topluluklarına kıyasla İsrail'e daha olumsuz yaklaştığı değerlendiriliyor.

#7
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

İsrail ordusu, Haziran ayı sonunda Dera ilinin batısındaki Abidin bölgesinde yaşanan çatışmaya da değindi. Açıklamaya göre devriye görevinden dönen İsrail askerlerine önce taş atıldı, ardından ateş açıldı. İsrail güçleri silahla karşılık verirken havan atışları ve taarruz helikopterleri de kullanıldı.

#8
Foto - Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

Çatışmada İsrail tarafında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, askerlerin bölgeden ayrılırken gizli askeri telefon da dahil bazı ekipmanları bölgede düşürdüğü, söz konusu cihazın daha sonra uzaktan devre dışı bırakıldığı ifade edildi. İsrail ordusu, olaydan gerekli derslerin çıkarıldığını ve güvenlik kuşağındaki operasyonların süreceğini bildirdi. (Kaynak: Mepa News)

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Yorumlar

İ. Keskin

israil sınırlarının ne %100' ü nede % 1' i belli. Sınırları belli olmayan tek haydut. Amerikayı ortadoğuya taşıyacaklar zahar.

Ysf

Yahu ne hendeği, ne tellerle çevrili sınırlar, ne tampon bölgeleri. Siyonistler, herkesi elinde tüfekten başka silahı olmayan Gariban Filistinli sanıyor. Çok yakında operasyona başladığında saat bile sürmeyecek Tel Avive varmak. Demedi demeyin
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