Terörist İsrail'den Suriye açıklaması: Yüzde 80 tamam

Kuzey Komutanlığı yetkilisi, "Artık savunmamızı düşmanın kimliğine göre planlamıyoruz. Hizbullah, Suriye ordusu ya da cihatçı bir örgüt olması fark etmiyor. Önemli olan sahip olduğu kabiliyet ve oluşturabileceği tehdittir." dedi. Yetkili ayrıca sınır bölgesini "silahlı gruplar ve milisler için bir oyun alanı" olarak nitelendirerek, bölgede dolaşan herhangi bir sivil ya da çobanın dahi potansiyel tehdit olarak değerlendirildiğini söyledi.