Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları
Son seçimleri en yüksek doğruluk payıyla bilen BETİMAR Araştırma Şirketi, kamuoyunun merakla beklediği güncel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. AK Parti yüzde 31,7 oranla zirvedeki yerini korurken, çıkış trendini sürdüren Yeni Parti yüzde 21,5 oyla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. CHP'nin oylarının yüzde 4,8'e gerileyerek yüzde 5 barajının altına düşmesi ve Anahtar Parti ile arasındaki farkın yüzde 0,1'e inmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü.