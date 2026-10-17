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Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları

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Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları

Son seçimleri en yüksek doğruluk payıyla bilen BETİMAR Araştırma Şirketi, kamuoyunun merakla beklediği güncel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. AK Parti yüzde 31,7 oranla zirvedeki yerini korurken, çıkış trendini sürdüren Yeni Parti yüzde 21,5 oyla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. CHP'nin oylarının yüzde 4,8'e gerileyerek yüzde 5 barajının altına düşmesi ve Anahtar Parti ile arasındaki farkın yüzde 0,1'e inmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü.

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Foto - Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları

Türkiye’de siyaset gündemi sıcaklığını korurken, kamuoyu araştırmaları seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son seçimleri en yakın oranla bilen BETİMAR Araştırma Şirketi’nin Başkanı Gürkan Duman, Gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube canlı yayınında kamuoyunun merakla beklediği son seçim anketinin verilerini paylaştı. Siyasi partilerin oy oranlarındaki son durumu değerlendiren Duman, özellikle AK Parti ve CHP tarafında yaşanan düşüş grafiğine dikkat çekerken, Yeni Parti'nin yükseliş trendini vurguladı.

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Foto - Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları

Son seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketler arasında yer alan BETİMAR'ın Başkanı Gürkan Duman'ın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 31,7 ile birinci sıradaki yerini korudu. Yeni Parti ise yüzde 21,5 oy oranına ulaşarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

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Foto - Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları

Ankette en dikkat çekici gelişmelerden biri CHP ve Anahtar Parti oy oranlarında yaşandı. CHP’nin oyunun yüzde 4,8'e gerileyerek yüzde 5 eşiğinin altına düştüğü görülürken, Anahtar Parti yüzde 4,7 seviyesine ulaştı. İki parti arasındaki farkın sadece yüzde 0,1'e inmesi dikkat çekti.

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Foto - Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları

İşte BETİMAR'ın son seçim anketi oy oranları:

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Foto - Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları

AK Parti: Yüzde 31,7 Yeni Parti: Yüzde 21,5 DEM Parti: Yüzde 10,0 İYİ Parti: Yüzde 8,4 MHP: Yüzde 7,7 CHP: Yüzde 4,8 Anahtar Parti (A Parti): Yüzde 4,7 Zafer Partisi: Yüzde 3,9 Yeniden Refah Partisi: %3,1 TİP (Türkiye İşçi Partisi): Yüzde 1,6 Diğer: Yüzde 2,6

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Yorumlar

Burak Bey

Emeklinin ve emekçinin taleplerine kulak tıkayan akpartinin hazin sonu yaklaşıyor.
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