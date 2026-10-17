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Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü

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Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından İzmirlileri sevindiren bir ulaşım kararı daha geldi. Geçtiğimiz yıl İZBAN’dan kaldırılan 90 dakika aktarma uygulaması yeniden devreye alındı. Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen düzenlemeyle İzmirim Kart kullanıcıları, ilk binişten sonraki 90 dakika içerisinde İZBAN’a yapacakları aktarmalarda 20 kilometreye kadar ücretsiz seyahat edebilecek.

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Foto - Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü

İzmir’de toplu taşıma kullanan vatandaşların uzun süredir beklediği uygulama yeniden hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında hazırlanan protokolle İZBAN yeniden 90 Dakika Aktarma Sistemi’ne dahil edildi.

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Foto - Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü

İZBAN’DA 90 DAKİKA UYGULAMASI GERİ DÖNDÜ İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen önergeyle İZBAN’ın 16 Ekim itibarıyla 90 dakika aktarma sistemine yeniden dahil edilmesi uygun bulundu. Böylece geçtiğimiz yıl İZBAN’da kaldırılan uygulama yeniden başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre İzmirim Kart ile yapılan ilk binişin ardından 90 dakika içerisinde İZBAN’a gerçekleştirilecek aktarmalar 20 kilometreye kadar ücretsiz olacak.

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Foto - Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü

MECLİSTEN OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ Düzenleme kapsamında Belediye Meclisinin 13 Mart 2026 tarihli kararında İZBAN ücret tarifesinde bulunan “90 Dakika Aktarma Hakkı Yoktur” hükmü kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında imzalanacak protokol için Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yetki verilmesini öngören önerge de Belediye Meclisinde oybirliğiyle kabul edildi.

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Foto - Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü

CEMİL TUGAY İZMİRLİLERE DUYURDU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kararın ardından sosyal medya hesabından İzmirlilere seslendi. Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Değerli İzmirliler, İZBAN’ı ‘90 dakika’ uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim’den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak; yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir.”

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Foto - Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü

VATANDAŞIN CEBİNİ RAHATLATACAK Uygulama özellikle işe ve okula giderken birden fazla toplu taşıma aracı kullanmak zorunda kalan İzmirliler açısından önem taşıyor. 90 dakika sistemi sayesinde otobüs, metro, tramvay, vapur ve artık yeniden İZBAN arasında aktarma yapan vatandaşların ulaşım maliyetinin düşmesi bekleniyor. İlk binişten itibaren başlayan 90 dakikalık süre içerisinde sistem kapsamındaki aktarmalardan ücretsiz veya ilgili tarife avantajlarıyla yararlanılabiliyor. İZBAN’ın yeniden sisteme dahil edilmesiyle İzmir’in ana toplu ulaşım hatları arasındaki aktarma bütünlüğü de güçlendirilmiş oldu.

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