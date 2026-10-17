Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından İzmirlileri sevindiren bir ulaşım kararı daha geldi. Geçtiğimiz yıl İZBAN’dan kaldırılan 90 dakika aktarma uygulaması yeniden devreye alındı. Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen düzenlemeyle İzmirim Kart kullanıcıları, ilk binişten sonraki 90 dakika içerisinde İZBAN’a yapacakları aktarmalarda 20 kilometreye kadar ücretsiz seyahat edebilecek.