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Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!

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Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki stratejik öneme sahip Dobropolye kentinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

#1
Foto - Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezini ziyaret etti. Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Dobropolye şehrini ele geçirdiğini duyuran Putin, 2026 yılının başından bu yana 6 bin 500 kilometrekarelik alan ile 310 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.

#2
Foto - Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!

AA'da yer alan habere göre ''Özel askeri operasyonun'' gidişatı hakkında askeri yetkililerden bilgi alan Putin, burada yaptığı konuşmada, çatışma alanında 2026'nın başından bu yana 6 bin 500 kilometrekarelik alanı ve 310 yerleşim birimini ele geçirdiklerini söyledi.

#3
Foto - Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!

Putin, “Kiev rejimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 10'undan biraz fazlasını ve Zaporijya Bölgesi'nin yüzde 16,5'ini kontrolü altında tutmaya devam ediyor. Lugansk Halk Cumhuriyeti ise artık tamamen bizim kontrolümüz altında.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırısının ardından Rus ordusunun sınır bölgelerinde “bir güvenlik kuşağı” oluşturma görevini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Putin, “Hedefimiz, Rusya'nın sınır bölgelerinin gelecekte mutlak güvenliğini sağlamaktır. Bunu, Ukrayna ile yapılabilecek olası barış müzakerelerinin bir konusu haline getirme niyetinde değiliz.” dedi. Putin, Kiev’in Rus sanayi tesisleri ve enerji sektörüne saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksini ve altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiklerini bildirdi.

#5
Foto - Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!

''DONETSK’TEKİ DOBROPOLYE ŞEHRİNİ ELE GEÇİRDİK'' Cephe hattındaki durumla ilgili konuşan Putin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Dobropolye şehrini kontrol altına aldığını duyurdu. Putin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi, şüphesiz temel hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. Merkez birliklerinin Dobropolye şehrini ele geçirmesi, özel askeri operasyonda önemli bir gelişmedir. Zira bu durum, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarına ulaşmak için doğrudan bir yol açmaktadır.” diye konuştu. Halihazırda Donetsk sınırları içinde 2 bin 748 kilometrekarelik bir alanın hala Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında olduğuna işaret eden Putin, sadece bu yıl içinde 2 bin kilometrekareden fazla bir alanın tamamının kontrol altına alındığına dikkati çekti.

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