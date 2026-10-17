  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte en çok balistik füzeye sahip ülkeler! Türkiye listeyi altüst etti Süper Lig ekibine büyük şok! 3 dönem transfer yasağı geldi Vay namussuzlar vay! Ünlü futbolcunun tesettürlü hanımına alçakça yorum Doktorlar şoke oldu, tıp dünyası bu vakayı konuşuyor: 16 yaşındaki çocuğun gözünde diş çıktı Son üç seçimi bilen şirketin anketi belli oldu! İşte partilerin son oy oranları Cemil Tugay’dan İzmir’e bir müjde daha! Vatandaşı sevindiren uygulama geri döndü Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması Okan Buruk, Avrupa dönüşü o sıkıntıyı işaret etti PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz Putin'den 'özel operasyon' açıklaması!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe aralık ayının ikinci yarısında fiziksel başlatma sürecinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Yıl sonuna kadar inşaat aşamasından devreye alma aşamasına geçilmesi hedeflenen projede, ilk kontrollü ve kendi kendini sürdüren nükleer zincirleme reaksiyonun tetiklenmesi bekleniyor. Türk yatırımcıların projeye dahil edilmesine yönelik görüşmelerde de önemli bir ivme yakalandığı müjdelendi.

1
#1
Foto - Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması

Likhachev, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması

Akkuyu NGS'deki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Likhachev, "Aralık ayının ikinci yarısında planlanan fiziksel başlatma süreci için takvime uygun ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki ünitenin inşaat aşamasından devreye alma aşamasına geçmesini umuyoruz." dedi.

#3
Foto - Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması

Likhachev, santralin ilk reaktöründe yıl sonundan önce ilk kontrollü ve kendi kendini sürdüren nükleer zincirleme reaksiyonun gerçekleştirilmesini beklediklerini vurguladı.

#4
Foto - Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması

Akkuyu NGS projesine yatırımcı çekilmesi konusunda da ilerleme kaydedildiğini aktaran Likhachev, "Türk yatırımcılarla çalışmaya yönelik çeşitli seçenekler geliştirdik. Bu seçenekler arasındaki tercih hakkı elbette öncelikle Türk hükümetine ait." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamar Tanrıyar son dakikada avucunu yalamış! Ekrem ve Sarıgüller arasında ‘voleybolcu metres’ pazarlığı!
Gündem

Tamar Tanrıyar son dakikada avucunu yalamış! Ekrem ve Sarıgüller arasında ‘voleybolcu metres’ pazarlığı!

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile metresi voleybolcu Derya Çayırgan’a ait görüntülerin kendisine Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarı..
Suriye’de büyük kalleşlik
Dünya

Suriye’de büyük kalleşlik

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'de doğal gaz boru hattına sabotaj düzenlendi.
Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!
İSLAM

Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Arık'ın, Kuran'ı Kerim'deki insanların ölmeden önceki son anlarını anlatan Kıyamet Suresi'nde ye..
Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor
Kültür - Sanat

Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor

Trabzon Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ın transferinin ardından ablası Rabab Salah’ı da gözüne kestirdi. Abla Salah, kendi moda mark..
AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!
Gündem

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, evinde servet değerinde döviz ve değerli eşyalar bulunan Esenyurt Belediye Başk..
Konferans Ligi'ne görkemli başlangıç
Spor

Konferans Ligi'ne görkemli başlangıç

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Sahadan Trabzonspor galip ayrıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23