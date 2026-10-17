Aralık ayında yer yerinden oynayacak! Rosatom’dan Türkiye’yi sarsacak nükleer tarih açıklaması
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe aralık ayının ikinci yarısında fiziksel başlatma sürecinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Yıl sonuna kadar inşaat aşamasından devreye alma aşamasına geçilmesi hedeflenen projede, ilk kontrollü ve kendi kendini sürdüren nükleer zincirleme reaksiyonun tetiklenmesi bekleniyor. Türk yatırımcıların projeye dahil edilmesine yönelik görüşmelerde de önemli bir ivme yakalandığı müjdelendi.