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PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

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PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki yapılanmasının tasfiyesine yönelik süreçte dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Metina’nın ardından Gara ve Hakurk’taki mağaraların boşaltılacağı, örgüt mensuplarının Kandil’de toplanarak Türkiye’ye dönüş için listeleneceği belirtiliyor. Yasal düzenlemenin dışında kalacak örgüt elebaşları için ise “üçüncü ülke” formülü gündemde. Irak yönetiminin bu kişilerin kendi topraklarında kalmasına sıcak bakmadığı ifade edildi.

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Foto - PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki barınma ve lojistik alanlarının tasfiyesine yönelik çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiği belirtiliyor. Örgütün önemli lojistik merkezlerinden Metina’nın boşaltılmasının ardından sıranın Gara ve Hakurk hattına geldiği kaydedildi. Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Kandil’e uzanan güzergâhtaki mağara ve barınma alanlarının aşamalı şekilde kullanılamaz hale getirilmesi planlanıyor.

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Foto - PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINIP İMHA EDİLİYOR Örgütün kullandığı alanların boşaltılması sırasında silahların öncelikle kriminolojik kayıtlarının oluşturulduğu belirtildi. Silah ve mühimmatın yanı sıra patlayıcılar, dronlar, paramotorlar, uydu telsizleri ve diğer ekipmanların da MİT tarafından listelendiği aktarıldı. Kayıt işlemlerinin ardından silah ve mühimmatın imha edildiği, örgütün yeniden kullanmasının önüne geçmek amacıyla bazı mağaraların da kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi. Gara ve Hakurk’taki lojistik merkezlerle barınma alanlarının MİT gözetiminde ve Kuzey Irak yönetimiyle koordinasyon içerisinde aşamalı olarak boşaltıldığı bildirildi.

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Foto - PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

ÖRGÜT ELEBAŞLARI İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ Sürecin en dikkat çeken başlıklarından birini ise örgütün üst düzey isimlerinin durumu oluşturuyor. MGK’nın silah bırakıldığına ilişkin teyit ve tespitinin ardından gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak örgüt elebaşlarının üçüncü ülkelere gönderilmesi seçeneğinin değerlendirildiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre Irak yönetimi, söz konusu örgüt yöneticilerinin kendi topraklarında kalmasını istemedi. Türkiye’ye dönmelerinin mümkün olmayacağı ve Kandil’in de tamamen boşaltılmasının planlandığı belirtilirken, bu kişilerin Türkiye’nin gözetiminde üçüncü ülkelere gönderilmesi formülünün ön plana çıktığı kaydedildi. Örgüt elebaşlarının hangi ülke veya ülkelere gönderilebileceğine ilişkin ise henüz bir isim açıklanmadı.

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Foto - PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

SİNCAR’DA DA TASFİYE SÜRECİ Sincar’daki sürecin ise Irak hükûmetinin gözetiminde yürütüldüğü belirtildi. Güvenlik kaynakları, bölgedeki örgüt mensuplarının isteyenlerinin Türkiye’ye gelebileceğini, isteyenlerin ise Irak’ta kalabileceğini belirtti. Sincar’ın tamamen terörden arındırılması halinde Türkiye’nin Başika’daki askeri varlığı konusunda da yeni adımların gündeme gelebileceği ifade edildi. Kaynaklar, Türkiye’ye gelecek ilk grubun Sincar’dan olabileceğini değerlendiriyor.

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Foto - PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

ÖCALAN’A RESMÎ STATÜ VERİLMEYECEK Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın süreçte resmî bir görev üstleneceği yönündeki iddialara ilişkin de güvenlik kaynaklarından açıklama geldi. Kaynaklar, “Resmî bir görevi olmayacak. Silahsızlanma ve Barış Kurulu başkanlığı gibi bir durum yok” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın örgütün tasfiye sürecinde rol aldığı belirtilirken, İmralı’daki koşullarına ilişkin gündeme getirilen “villa” iddiaları da reddedildi.

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Yorumlar

ata

uygun bir yer var esasında... cehennemin dibi...
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