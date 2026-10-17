PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki yapılanmasının tasfiyesine yönelik süreçte dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Metina’nın ardından Gara ve Hakurk’taki mağaraların boşaltılacağı, örgüt mensuplarının Kandil’de toplanarak Türkiye’ye dönüş için listeleneceği belirtiliyor. Yasal düzenlemenin dışında kalacak örgüt elebaşları için ise “üçüncü ülke” formülü gündemde. Irak yönetiminin bu kişilerin kendi topraklarında kalmasına sıcak bakmadığı ifade edildi.