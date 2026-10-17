PKK elebaşları için ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

ÖRGÜT ELEBAŞLARI İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ Sürecin en dikkat çeken başlıklarından birini ise örgütün üst düzey isimlerinin durumu oluşturuyor. MGK’nın silah bırakıldığına ilişkin teyit ve tespitinin ardından gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak örgüt elebaşlarının üçüncü ülkelere gönderilmesi seçeneğinin değerlendirildiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre Irak yönetimi, söz konusu örgüt yöneticilerinin kendi topraklarında kalmasını istemedi. Türkiye’ye dönmelerinin mümkün olmayacağı ve Kandil’in de tamamen boşaltılmasının planlandığı belirtilirken, bu kişilerin Türkiye’nin gözetiminde üçüncü ülkelere gönderilmesi formülünün ön plana çıktığı kaydedildi. Örgüt elebaşlarının hangi ülke veya ülkelere gönderilebileceğine ilişkin ise henüz bir isim açıklanmadı.