Son dönemde ülkemizde yaygınlaştı! Bu meyve karaciğer hasarını önlüyor

Aronya tüketirken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalara da değinen Prof. Dr. Karabulut, “Aronya, doğal olarak birçok sağlık faydası içeren güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Ancak, her şeyde olduğu gibi, dengeli bir diyet içinde makul miktarlarda tüketmek önemlidir. Aronya genellikle taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Taze aronya meyvelerini yemek, doğal vitamin ve mineral içeriğinden en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olabilir. Bazı aronya ürünleri şeker veya koruyucu maddeler içerebilir. Bu nedenle, satın aldığınız ürünün içeriğini kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır, özellikle de şeker tüketimini sınırlamak istiyorsanız. Aronya, bazı insanlarda meyve alerjilerine neden olabilir. Eğer meyve alerjiniz varsa veya daha önce aronya yemediyseniz, önce küçük miktarlarda denemek iyi bir fikir olabilir. Herhangi bir sağlık durumunuz veya düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, aronya tüketmeden önce doktorunuza danışmak önemlidir. Bazı meyveler, özellikle büyük miktarlarda tüketildiğinde, ilaç etkileşimlerine neden olabilir. Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz, aronya veya herhangi bir yeni gıda eklemek istiyorsanız, önce doktorunuza başvurmalısınız. Aronya, taze olarak çiğ veya smoothie içinde tüketilebileceği gibi, reçel, meyve suyu veya kurutulmuş formda da bulunabilir. Tercih ettiğiniz tüketim yöntemine göre aronyayı uygun şekilde işleyerek kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.