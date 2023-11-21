Son dönemde ülkemizde yaygınlaştı! Bu meyve karaciğer hasarını önlüyor

Aronya meyvesinin küçük ve koyu renkli meyvelerden oluştuğunu da belirten Karabulut, şunları söyledi: “Genellikle kırmızı, mor veya siyah renkte olabilirler. Bu meyveler antioksidanlar, C vitamini ve diğer besin maddeleri açısından zengindir. Aronya meyveleri genellikle taze olarak tüketilmezler çünkü ekşi bir tatları vardır. Ancak, reçine, reçel, meyve suyu, şurup ve çeşitli tatlandırıcılarda kullanılarak işlenebilirler. Ayrıca, aronya meyvesinin sağlık yararları nedeniyle bazı sağlık takviyelerinde de kullanılabilir” Aronyanın sağlık yararları hakkında da önemli bilgiler veren Prof. Dr. Karabulut, “Aronya meyvesi, antioksidanlar açısından zengin olması nedeniyle sağlık yararlarına sahip olabilir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyabilir ve genel sağlığı destekleyebilir. Yapılan araştırmalar; diyabet, kanser, enfeksiyon , obesite, önleyici etkilerinin yanında antioksidan, kalp koruyucu, karaciğer koruyucu ve Sinirleri hasarlardan koruyucu etkiler bulunmaktadır. Klorojenik asit için kanser klinik çalışmaları ve quercetin için COVID-19 deneme çalışmaları dahil olmak üzere Aronia berries ve ana bileşenleri üzerine yapılan klinik çalışmalar belirtilmektedir. Kendi araştırma grubumuzun da yapmış olduğu deneysel bilimsel çalışmalarda özellikle kuersetinin karaciğer hasarı üzerine ciddi koruyucu etkileri olduğu gözlenmiştir.”