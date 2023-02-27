Son deprem de ders olmadı! Afet bölgesinde yine aynı manzara

Depremlerin devam ettiğini ve bunun yanında eşya tahliyelerinin de aynı şekilde sürdüğünü ifade eden Kenan Onaran da, “Şu an Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden nereden baksanız 3 hafta geçti. Artçılar devam ediyor ve bu sarsıntılar şiddetli şekilde hissediliyor. Uzmanlar ve AFAD uyarıyor binalardan eşya tahliye etmeyin diye. Ama maalesef vatandaşlar eşya tahliyesine yöneldi. Ama vatandaşlara da bir şey diyemiyoruz. Çünkü manevi değeri olan eşyalarını tahliye etmek istiyorlar. İnsanlara eve girmeyin demek yeterli olmuyor, ancak profesyonel ekiplerle birlikte bu tahliyeler yapılabilir. İnsanlarımız bu artçı sarsıntıları hafife almamalı ve kesinlikle hasarlı binalara girmemeli. Elzem bir durum var ise bu tahliye işlemlerini yapmaları gerekiyor” diye konuştu. Depremlerin devam ettiği bölgede AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusundaki uyarılarını yineledi. AFAD'dan yapılan açıklamada, “Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir” denildi.