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Spor
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SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

2023-11-23 18:31:03
SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

#1
Foto - SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce de açıkladığı ancak tartışmalara neden olan Süper Kupa mücadelesinin Arabistan'da oynanacağını yineledi. Yapılan duyuruda Galatasaray - Fenerbahçe'nin arasında oynanacak Süper Kupa maçının 29 Aralık'ta Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

#2
Foto - SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yürütürken diğer taraftan yeni pazarlara ulaşarak futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz. Son dönemde Milli Takımımızın elde ettiği başarılar ve kulüp takımlarımızın Avrupa Kupaları'nda yükselen grafiği Türk futbolunun marka değerini artırma yönündeki çabalarımızın en önemli göstergesidir.

#3
Foto - SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır. Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir. TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL'lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve işbirliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz.

#4
Foto - SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız

#5
Foto - SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır.

#6
Foto - SON DAKİKA: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı bakın nerede olacak

Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

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