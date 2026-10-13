Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

GENAR ekibi söz konusu çalışmaya ilişkin olarak şu tahlilde bulundu: "Bütün bu veriler bir arada okunduğunda Türkiye siyasetinde çok sayı da değişkenin belirleyici olduğu görülüyor: Terörsüz Türkiye süreci, dış tehditler, kurulan yeni ittifaklar ve ekonominin seyri gibi pek çok geliş me siyaseti doğrudan etkiliyor. Cumhur İttifakı siyasî bütünlüğünü koruyor ve bugün itibarıyla rakiplerine göre daha avantajlı bir konumda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde muhalefetteki aktör paylaşımının ve adaylık tartışmasının nasıl sonuçlanacağı ise seçmen eğilimlerinin yönünü belirleyeceğe benziyor.