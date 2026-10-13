  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Markete uğrayan herkes, mutlaka en az bir defa almıştır! Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye İngiliz devine büyük şok olacak mı? İsmail Kartal açığı buldu! Nefes almak güçleşti! Yasak dinlemediler, Keşan’ı dumana boğdular O isim olacak diye duyurdu: Agbadou Almanya'da sahada: Peki ya Trabzonspor? 2 bin kilometrelik film gibi takip operasyonla bitti! Türkiye’yi sarsan cinayet “Bayğaralara” uzandı Çok konuşulacak gelişme: Greenwood ilk kez memleketinde! İlginç ayrıntı 'Dost ülkelere karşı kullanıyorlar' diyerek uyardı: Türkiye o ülkeye İHA satmamalı Şoför hastalanınca kapı dışarı! Berna Laçin’in gerçek yüzü ifşa oldu Hayal değil, otomobilin yeni yüzü! Stellantis geleceğin mobilitesini 6 marka ile Paris’e taşıdı!
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

GENAR araştırma şirketinin Eylül 2026'ya ilişkin yayımladığı 'Türkiye Raporu' çalışmasında, vatandaşlara yöneltilen "Türkiye'nin stratejik önceliklerine ve milli meselelerine en fazla önem veren parti" sorusunun sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yüzde 32,5 oy oranıyla zirvenin tek sahibi olan AK Parti, en yakın rakibine neredeyse 3 kat fark atarak sahadaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci, dış tehditler ve güncel siyasi dengelerin ele alındığı raporda, Cumhur İttifakı'nın bütünlüğünü koruyarak rakiplerine karşı avantajlı konumunu sürdürdüğü vurgulandı.

1
#1
Foto - Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

Kamuoyu araştırma şirketi GENAR, 'Türkiye Raporu' çalışmasının Eylül 2026 sayısını paylaştı. Türkiye genelinde 2 bin 200 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara, "Türkiye'nin stratejik önceliklerine ve milli meselelerine en fazla önem veren siyasi partileri" soruldu.

#2
Foto - Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

#3
Foto - Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

AK Parti zirvede yer alırken, diğer partilerle olan farkı ve genel dağılım dikkat çekici türdendi: AK Parti: Yüzde 32,5 Yeni Parti: Yüzde 14,2 Hiçbiri: Yüzde 7,4 İYİ Parti: Yüzde 7,2 MHP: Yüzde 5,2 DEM Parti: Yüzde 4,9 CHP: Yüzde 4 Zafer Partisi: Yüzde 2,2 Anahtar Parti: Yüzde 1,8 YRP: Yüzde 1,6 Hepsi: Yüzde 0,4 Diğer: Yüzde 1,7 Kararsız: Yüzde 0,7 Cevap yok: Yüzde 16,2

#4
Foto - Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

GENAR ekibi söz konusu çalışmaya ilişkin olarak şu tahlilde bulundu: "Bütün bu veriler bir arada okunduğunda Türkiye siyasetinde çok sayı da değişkenin belirleyici olduğu görülüyor: Terörsüz Türkiye süreci, dış tehditler, kurulan yeni ittifaklar ve ekonominin seyri gibi pek çok geliş me siyaseti doğrudan etkiliyor. Cumhur İttifakı siyasî bütünlüğünü koruyor ve bugün itibarıyla rakiplerine göre daha avantajlı bir konumda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde muhalefetteki aktör paylaşımının ve adaylık tartışmasının nasıl sonuçlanacağı ise seçmen eğilimlerinin yönünü belirleyeceğe benziyor.

#5
Foto - Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı

Bununla birlikte bu dönüşümün sınırlarını da görmek gerekir. Millî meselelerde ortaya çıkan geniş mutabakat, bu siyasal dönüşümün her başlıkta aynı ölçüde karşılık bulduğu anlamına gelmiyor. DEM Parti’nin Demokratik Türkiye Hareketi’ne dönüşmesi hedefine toplumun yalnızca yüzde 24’ünün olumlu bakması, buna karşılık DEM Parti seçmenlerinde bu oranın yüzde 80’e çıkması bunun açık örneğidir. Dolayısıyla millîleşme, güvenlik ve dış politika başlıklarında ortak bir zemin üretirken siyasal kimliklerin yeniden tanımlanması alanında aynı hızda ilerlemiyor. Bu iki düzey arasındaki mesafenin nasıl kapa nacağı, muhalefetteki yeniden yapılanmanın kalıcı olup olmayacağını da belirleyecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MUSTAFA İPEK

muhalefet partilerin bu kadar az oy göstermeleri bence doğru değil normal bir anket değil
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu
Ekonomi

Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Avrupa Birliği’nin aldığı koruma önlemleri ve Çin’in küresel pazardaki agresif fiyatlama hamleleri sonrası kritik bir sektörde daralma yaşan..
Kul Sadi Yüksel’e gözaltı maşeri vicdanları yaraladı! Türkiye’ye hiç yakışmadı: Utanç tablosu
Gündem

Kul Sadi Yüksel’e gözaltı maşeri vicdanları yaraladı! Türkiye’ye hiç yakışmadı: Utanç tablosu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında yaşanan ihmaller ve art niyetli davranışlar maşeri vicdanları yarala..
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasına pes dedirten savunma? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmakmış!
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasına pes dedirten savunma? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmakmış!

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan ve büyük tepkilere yol açan başörtüsü yasağı ile ilgili Azerbaycan basınından 'pes' dedirten bir ..
Rize’den küresel pazara somon darbesi
Gıda

Rize’den küresel pazara somon darbesi

Gastronomi Rize Günleri kapsamında Rize Belediyesi’nin vizyoner hamleleriyle gündeme damga vuran Türk somonu, Norveçli rakiplerini geride bı..
Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan korkunç olay, yüzlerce kilometre uzakta yapılan itirafla ortaya çıktı. Antalya’dan ayrılarak otobüsle Ko..
Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…
Gündem

Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ak Parti’ye katılmasını hazmedeme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23