Son ankette yer yerinden oynadı! AK Parti en yakın rakibine neredeyse üç kat fark attı
GENAR araştırma şirketinin Eylül 2026'ya ilişkin yayımladığı 'Türkiye Raporu' çalışmasında, vatandaşlara yöneltilen "Türkiye'nin stratejik önceliklerine ve milli meselelerine en fazla önem veren parti" sorusunun sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yüzde 32,5 oy oranıyla zirvenin tek sahibi olan AK Parti, en yakın rakibine neredeyse 3 kat fark atarak sahadaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci, dış tehditler ve güncel siyasi dengelerin ele alındığı raporda, Cumhur İttifakı'nın bütünlüğünü koruyarak rakiplerine karşı avantajlı konumunu sürdürdüğü vurgulandı.