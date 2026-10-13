  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye İngiliz devine büyük şok olacak mı? İsmail Kartal açığı buldu! Nefes almak güçleşti! Yasak dinlemediler, Keşan’ı dumana boğdular O isim olacak diye duyurdu: Agbadou Almanya'da sahada: Peki ya Trabzonspor? 2 bin kilometrelik film gibi takip operasyonla bitti! Türkiye’yi sarsan cinayet “Bayğaralara” uzandı Çok konuşulacak gelişme: Greenwood ilk kez memleketinde! İlginç ayrıntı 'Dost ülkelere karşı kullanıyorlar' diyerek uyardı: Türkiye o ülkeye İHA satmamalı Şoför hastalanınca kapı dışarı! Berna Laçin’in gerçek yüzü ifşa oldu Hayal değil, otomobilin yeni yüzü! Stellantis geleceğin mobilitesini 6 marka ile Paris’e taşıdı! Geçici dediler ama kalıcı oldu: Edirnekapı Metrobüs durağında İBB çilesi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan devasa bir elektrik iletim hattı projesini müjdeledi. Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'yi birbirine bağlayacak olan bu mega interkoneksiyon projesiyle bölgesel arz güvenliğinin zirveye çıkarılması hedefleniyor. Irak-Türkiye petrol boru hattı ve TANAP gibi mevcut altyapıların kapasitelerinin sonuna kadar doldurulacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası enerji mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje

Bayraktar, 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi (WPC Energy Congress) kapsamında yaptığı değerlendirmede, küresel enerji piyasalarının kriz ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğu dönemde ülkeler arasındaki işbirliğinin öneminin arttığını söyledi. Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile büyük ölçekli bir elektrik bağlantısı projesini görüştüğünü aktaran Bayraktar, "Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega interkoneksiyon projesini, elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz." dedi. Bayraktar, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda enerji altyapısına yaptığı yatırımların bölgede arz güvenliğine katkı sağladığını vurgulayan Bakan Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), TürkAkım, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hattı gibi projelerle enerjinin farklı yönlerde taşınmasına imkan sağlayan güçlü bir altyapı oluşturulduğunu kaydetti.

#2
Foto - Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje

Bu altyapının daha etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varil kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, "İstiyoruz ki mevcut hatlarımızı, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Hatlarımız dolu olsun. Irak-Türkiye petrol boru hattının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesi var. Bunu dolduralım." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin doğal gaz taşımacılığındaki imkanlarının da geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki (TANAP) boş kapasitenin ilave gazla değerlendirilerek Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz taşınmasının gündemlerinde olduğunu bildirdi.

#3
Foto - Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje

Bayraktar, Türkiye'nin gazlaştırma terminallerine ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına yaptığı yatırımların daha fazla LNG'nin ülkeye getirilmesi ve buradan Avrupa'ya iletilmesi açısından fırsatlar sunduğunu belirtti. Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü ifade eden Bayraktar, "Farklı enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması önemli. Türkiye enerji alanında yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki arz güvenliğine katkı sunacak projeler geliştiriyor." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje

Dünya enerji piyasalarının modern zamanın en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Bayraktar, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'de petrol ve petrol ürünlerinin arz güvenliği bakımından sorun yaşanmadığını söyledi. Venezuela, Rusya ve İran gibi önemli petrol üreticilerinin üretim ve tedarik süreçlerini etkileyen gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığına işaret eden Bayraktar, fiyatlardaki hareketliliğin ise dünya ekonomilerini etkilediğini ifade etti. Bayraktar, "Enerji piyasalarında yaşanabilecek uzun süreli bir daralma küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir, krizden çıkış için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Enerji piyasalarının daha dengeli bir yapıya kavuşması bölgesel gerilimlerin ve savaşın sona ermesiyle mümkün olabilecek." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasına pes dedirten savunma? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmakmış!
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasına pes dedirten savunma? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmakmış!

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan ve büyük tepkilere yol açan başörtüsü yasağı ile ilgili Azerbaycan basınından 'pes' dedirten bir ..
Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…
Gündem

Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ak Parti’ye katılmasını hazmedeme..
Yakılan Starlink istasyonu için Rusya’yı suçladılar, Türkleri gözaltına aldılar
Dünya

Yakılan Starlink istasyonu için Rusya’yı suçladılar, Türkleri gözaltına aldılar

Polonya hükümeti, Polonya'daki bir Starlink istasyonunda çıkan yangında Rusya’yı suçlarken, yangını çıkardıkları gerekçesiyle iki Türk vatan..
Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: "önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!"
Gündem

Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: “önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!”

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç A.Ş. bünyesinde yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması k..
Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta
Gündem

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta

Türkiye’de faaliyet gösteren 63 Kafkas Derneği ve federasyon, Kafkasya ve Suriye’den Türkiye’ye iltica eden soydaşların sorunlarının çözümü ..
Arı yüklü kamyon devrildi! 2 kişi yarala
Yerel

Arı yüklü kamyon devrildi! 2 kişi yarala

Malatya-Adıyaman kara yolunda arı yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23