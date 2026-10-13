Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan devasa bir elektrik iletim hattı projesini müjdeledi. Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'yi birbirine bağlayacak olan bu mega interkoneksiyon projesiyle bölgesel arz güvenliğinin zirveye çıkarılması hedefleniyor. Irak-Türkiye petrol boru hattı ve TANAP gibi mevcut altyapıların kapasitelerinin sonuna kadar doldurulacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası enerji mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.