Türkiye’den enerji koridorunda dünya tarihine geçecek adım! İşte 4 ülkeyi birbirine bağlayacak mega proje

Bayraktar, 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi (WPC Energy Congress) kapsamında yaptığı değerlendirmede, küresel enerji piyasalarının kriz ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğu dönemde ülkeler arasındaki işbirliğinin öneminin arttığını söyledi. Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile büyük ölçekli bir elektrik bağlantısı projesini görüştüğünü aktaran Bayraktar, "Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega interkoneksiyon projesini, elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz." dedi. Bayraktar, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda enerji altyapısına yaptığı yatırımların bölgede arz güvenliğine katkı sağladığını vurgulayan Bakan Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), TürkAkım, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hattı gibi projelerle enerjinin farklı yönlerde taşınmasına imkan sağlayan güçlü bir altyapı oluşturulduğunu kaydetti.