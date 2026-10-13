Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!
Batman'da Gercüş ile Hasankeyf arasında seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil taklalar atarken, sürücü burnu dahi kanamadan kurtuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman'da Gercüş ile Hasankeyf arasında seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil taklalar atarken, sürücü burnu dahi kanamadan kurtuldu.
Batman'ın Gercüş ile Hasankeyf arasında seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol üzerinde yan durdu. Takla atan otomobilde bulunan sürücü, yara almadan kurtulmayı başardı.
SÜRÜCÜNÜN KURTULMASI TESELLİ OLDU
Şoförün kazayı yara almadan atlatması büyük bir teselli oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
AKIŞ NORMALE DÖNDÜ Çift şeritli olan yolda başka bir kazanın yaşanmaması ve trafik akışının aksamaması için ekipler, araçları diğer şeride yönlendirerek trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafikteki akış normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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