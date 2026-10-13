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Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!

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Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!

Batman'da Gercüş ile Hasankeyf arasında seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil taklalar atarken, sürücü burnu dahi kanamadan kurtuldu.

#1
Foto - Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!

Batman'ın Gercüş ile Hasankeyf arasında seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol üzerinde yan durdu. Takla atan otomobilde bulunan sürücü, yara almadan kurtulmayı başardı.

#2
Foto - Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!

SÜRÜCÜNÜN KURTULMASI TESELLİ OLDU

#3
Foto - Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!

Şoförün kazayı yara almadan atlatması büyük bir teselli oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

#4
Foto - Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!

AKIŞ NORMALE DÖNDÜ Çift şeritli olan yolda başka bir kazanın yaşanmaması ve trafik akışının aksamaması için ekipler, araçları diğer şeride yönlendirerek trafiği kontrollü şekilde sağladı.

#5
Foto - Batman'da mucize kurtuluş: Burnu bile kanamadı!

Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafikteki akış normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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