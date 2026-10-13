Birleşmiş Milletler duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık 2024'ten bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2 milyonu aştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık 2024'ten bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2 milyonu aştı.
'Orta Doğu'da Durum' başlığıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ı temsilen konuşma yapan BM Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya, Ocak 2025'ten bu yana Suriye'de önemli ilerleme işaretleri gördüklerini vurguladı. Daha fazla Suriyelinin evine döndüğünü ve ülkedeki insanların çatışmalarla harap olmuş hayatlarını yeniden inşa edebileceklerine inanmaya başladıklarını söyleyen Yahya, "Aralık 2024'ten bu yana 1,82 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve 2,04 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi de geldikleri bölgelere geri döndü. Bu dönüşler Suriyelilerin kendi geleceklerini şekillendirme konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor" dedi.
Geri dönüşlerin birçok aile için yeni bir mücadelenin başlangıcı anlamına geldiğine işaret eden Yahya, geri dönenlerin önemli bir bölümünün hala insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yahya, BM kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu ve dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişinin hala kamplarda yaşadığını kaydetti.
"FIRSATIN ELİMİZDEN KAÇMASINA İZİN VERMEMELİYİZ" Yahya, ülkedeki mayınlar ve patlayıcı maddelerin insanların geri dönüşünü ve ülkenin iyileşme sürecini doğrudan engellediğine dikkat çekerek patlayıcı maddeler nedeniyle ölenlerin üçte birini çocukların oluşturduğunu söyledi.
Yahya, "Bu olayların büyük çoğunluğu geri dönüşlerin yoğun olduğu bölgelerde, tarım arazilerinde veya otlak alanlarında meydana geliyor. Gerçek şu ki evlerine dönen aileler ölüm ve yaralanma riskiyle karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.
Suriye'ye yönelik 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 32'sinin finanse edildiğini belirten Yahya, insani yardım finansmanına desteğin sürdürülmesi, mayınların temizlenmesi ve istikrarın sağlanması için ekonomiye yatırım yapılması çağrısında bulundu.
Yahya, "Suriye halkı yalnızca hayatta kalmayı değil yeniden inşa etmeyi ve refah içinde yaşamayı da hak ediyor. Suriye’de bu fırsatın elimizden kaçmasına izin vermemeliyiz" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23