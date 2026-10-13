Birleşmiş Milletler duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!

'Orta Doğu'da Durum' başlığıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ı temsilen konuşma yapan BM Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya, Ocak 2025'ten bu yana Suriye'de önemli ilerleme işaretleri gördüklerini vurguladı. Daha fazla Suriyelinin evine döndüğünü ve ülkedeki insanların çatışmalarla harap olmuş hayatlarını yeniden inşa edebileceklerine inanmaya başladıklarını söyleyen Yahya, "Aralık 2024'ten bu yana 1,82 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve 2,04 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi de geldikleri bölgelere geri döndü. Bu dönüşler Suriyelilerin kendi geleceklerini şekillendirme konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor" dedi.