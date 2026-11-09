Çok konuşulacak ifade! Kodesi boylayan Fatma Betül, “Ev hanımıyım” deyip aylık gelirini açıkladı
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlikte verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Kimlik tespiti sırasında kendisini ev hanımı olarak tanıtan Kaya, aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Kaya, " Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.