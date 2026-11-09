Çok konuşulacak ifade! Kodesi boylayan Fatma Betül, “Ev hanımıyım” deyip aylık gelirini açıkladı

Erdin Özel ile yaptığı görüşmelerin siyasi amaçlı olduğunu ileri süren Kaya, "Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Erdin Özel ile tanışma görüşmesinde kendisinin Tera Holding yöneticisi olduğunu öğrendiğini anlatan Kaya, daha önce borsa hesabı bulunmadığını söyledi. Üniversite yıllarında ekonomi eğitimi aldığını ve borsaya ilişkin bilgi sahibi olduğunu belirten eski bakan, siyasi kimliği nedeniyle uzun süre yatırım yapmaktan kaçındığını ifade etti.