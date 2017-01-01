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Sömürgecilerin paylaşamadığı cennet: Zanzibar - 4

  • Zanzibar, Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı olan Zanzibar Adası (Unguja Adası), Pemba Adası ve pek çok küçük adacıktan oluşan yarı özerk bölgeye verilen isimdir.

  • 90 kilometre uzunluğa ve 30 kilometre genişliğe sahip ölçüleriyle Hint Okyanusu'nda yer alan Zanzibar Adası'nın başkenti ve en büyük şehri Zanzibar City'dir.

  • Ekonomisini genel olarak turizmle yürüten bölgede baharat ve palmiye endüstrisi de yaygındır.

  • Karanfil, hindistan cevizi, tarçın ve karabiber en çok üretilen ürünlerdir.

  • Tarihi kalıntılara göre en az 20 bin yıldır, yani geç Taş Devri'nden bu yana bölgede insanların yaşadığı tahmin edilmektedir.

  • M.S. 600'lerin sonundan sonra Asya'da yaşanan savaşlar sonucunda bölge Perslerin, Arapların ve Hintlilerin hem ticaret hem de göç merkezi haline gelmiştir.

  • Portekizli kaşif Vasco da Gama'nın 1498'de buraya gelmesiyle Avrupa etkisi de yavaş yavaş görülmeye başladı.

  • Bölge, yaklaşık 200 yıl sürecek Portekiz hakimiyetine 1503-1504 yılları arasında girdi.

  • Bundan sonraki dönemlerde Umman Sultanlığı, Britanya İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kaldı.

  • 1964 yılına gelindiğindeyse Zanzibar, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yarı özerkliğine kavuştu.

  • ZANZİBAR NEREDE?
    Zanzibar, Afrika Kıtası'nın doğusunda Tanzanya'ya bağlı olan Hint Okyanusu'ndaki Zanzibar Adası'nda (Unguja Adası) yer alır.

  • Swahili Sahili'nde bulunan ada, ana kara Tanzanya'ya çok yakındır.

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