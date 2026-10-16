En çok bor madeni olan ülkeler belli oldu! Türkiye'de ne kadar var?
Dünyada en fazla bor madeninde sahip ülkeler belli oldu. Pek Türkiye'de ne kadar bor madeni var?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyada en fazla bor madeninde sahip ülkeler belli oldu. Pek Türkiye'de ne kadar bor madeni var?
ÜLKELERİ ÖNEMLİ BİR GÜCE DÖNÜŞTÜRÜYOR! Bor madeni, sanayiden teknolojiye, cam üretiminden savunma sanayisine kadar pek çok alanda kullanılan stratejik kaynaklar arasında yer alıyor. Geniş kullanım alanı nedeniyle bor rezervleri, ülkelerin ekonomik potansiyeli ve ham madde gücü açısından da önem taşıyor.
TÜRKİYE'DEKİ BOR MADENİ MİKTARI ORTAYA ÇIKTI Dünya genelinde bor kaynaklarına sahip ülkeler, bu değerli madenin çıkarılması ve işlenmesi konusunda öne çıkıyor. Borun farklı sektörlerdeki kullanımının artması, ülkelerin sahip olduğu rezervleri ve bu kaynağın gelecekteki önemini daha da gündeme getiriyor.
İŞTE EN FAZLA BOR MADENİ OLAN ÜLKELER!
ARJANTİN
KAZAKİSTAN
BOLİVYA
SIRBİSTAN
PERU
ÇİN
ŞİLİ
ABD
RUSYA
TÜRKİYE/ derleyen: haber7
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