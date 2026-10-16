Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Dolandırıcılar bu kez de SMS yöntemini denediler. İstanbul’da, yasa dışı bahis içerikli SMS gönderiminde kullanıldığı belirlenen sistem üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiğinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.