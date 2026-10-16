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Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Dolandırıcılar bu kez de SMS yöntemini denediler. İstanbul’da, yasa dışı bahis içerikli SMS gönderiminde kullanıldığı belirlenen sistem üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiğinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

#1
Foto - Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen SMS operasyonunda tutuklanan şüphelilere ait dijital materyalleri inceledi.

#2
Foto - Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yapılan incelemelerde, android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulama kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı şahıslara ait GSM hatlarını uygulamaya tanımladıkları ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS’ler gönderdikleri belirlendi.

#3
Foto - Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi. Bu kapsamda 16 Eylül tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

#4
Foto - Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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