Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: “Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok”

Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye de değinen Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımların tatbikatta görüldüğünü ifade etti. Öztürkler, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millî savunmada ne kadar ileriye gittiğinin, nasıl bir devrim geçirdiğinin izlerini gördük ve büyük bir onur ve gurur duyduk" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin farklı ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerine de değinen Öztürkler, KKTC'nin güvenliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin rolünü vurguladı. Öztürkler, "Güney komşularımız çok farklı ülkeyle askeri anlamda anlaşmalar yapıyor. Ama bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'miz, burada olan, bizimle birlikte olan Türk askerimiz ve ana vatanımız vardır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri, dünyadaki en güçlü askeri unsurlardan biridir. Onun için bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti dışında başka bir ülkeye askeri anlamda hiçbir ihtiyacımız olmamıştır. Bunun da altını çizmek istiyorum" diye konuştu.