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Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

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Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: “Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. F-16 savaş uçakları, Atak helikopterleri, Fırtına obüsleri ve özel kuvvet timlerinin görev aldığı tatbikatın ardından konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin diğer ülkelerle yaptığı askeri anlaşmalara tepki gösterdi. Öztürkler, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri dünyanın en güçlüsüdür, bizim Türkiye'den başka hiçbir ülkeye askeri anlamda ihtiyacımız olmamıştır" diyerek garantörlüğün kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

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Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın tüm safhaları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla başarıyla icra edildi. KKTC'nin Sadrazamköy, Beyköy ve Sarıbaşaklar bölgelerinde gerçekleştirilen tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) unsurları katıldı.

#2
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın, Doğu Akdeniz'de havada, karada ve denizde müşterek harekat kabiliyetinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

#3
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Taarruz, hava hücum, havadan indirme, muharebe arama-kurtarma, yakın hava desteği ve özel operasyon faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta savaş ve nakliye uçakları, taarruz ve genel maksat helikopterleri, İHA/SİHA sistemleri, fırkateynler, hücumbotlar, Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar (ÇNRA) bataryaları ile muharebe entegre komuta araçları kullanıldı.

#4
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Tatbikata kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurları, SAS/SAT timleri ve amfibi deniz piyade birlikleri, özel kuvvet timleri, 28'inci ve 39'uncu mekanize piyade tümenleri, 14'üncü Zırhlı Tugay, komando birlikleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) timleri katıldı. Yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin de kullanıldığı tatbikatta HİSAR-O hava savunma sistemleri ile KORKUT platformları, hava savunma görevlerinde yer aldı. Dijital muhabere altyapıları ve komuta-kontrol sistemleri ise faaliyetlerin koordinasyonunda kullanıldı. Türk F-16 savaş uçaklarının hava harekatı icra ettiği tatbikatta T129 Atak taarruz ve taktik keşif helikopterleri, sızma görevi yapan özel kuvvetler personeli ile komandolara yakın hava desteği sağlarken senaryo gereği düşman zırhlı araçlarının imhasında görev aldı.

#5
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Tatbikatta Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAS, uzun menzilli lazer güdümlü tanksavar sistemleri ile Cirit füzeleri de kullanıldı. Hava indirmesi senaryosunda paraşütçüler, "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısı eşliğinde, Türk ve KKTC bayrakları taşıyarak 3 bin metreden atlayış gerçekleştirdi. Fırtına obüsleri, milli piyade silahları, CN-235 nakliye uçakları, İHA/SİHA kollarının aktif kullanıldığı Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nda fırkateynler ile hücumbotlar da görev aldı. Tatbikatta birliklerin operasyonel hazırlık seviyelerinin üst düzeyde olduğu bildirildi.

#6
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın icrasını, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile mülki ve askeri yetkililer de izledi. Tatbikatın ardından konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, kara, deniz ve hava unsurlarının birlikte görev aldığı kapsamlı bir tatbikata tanıklık ettiklerini belirterek, Türk askerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Öztürkler, "Bugün kara, deniz, hava unsurlarının bir arada olduğu muazzam bir tatbikata tanıklık yaptık. Kıbrıs Türk halkı, Türk askeri sayesinde her zaman kendisini güvende ve huzurda hissetmiştir. Bugün de aslında Kıbrıs Türk halkının ne kadar güvende ve huzurda olduğuna tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının iki bayrağa sahip olduğunu belirterek, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değindi. Öztürkler, "Bizim kalbimizden çıkan iki bayrağımız var. Biri ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır, biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. 1974 yılında Mehmetçik ve Mücahit'in mücadelesi sonucunda bu topraklar vatan olmuştur. Biz de her platformda, her noktada, her mücadelede hem ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti bayrağını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını onurla taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz" dedi.

#8
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye de değinen Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımların tatbikatta görüldüğünü ifade etti. Öztürkler, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millî savunmada ne kadar ileriye gittiğinin, nasıl bir devrim geçirdiğinin izlerini gördük ve büyük bir onur ve gurur duyduk" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin farklı ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerine de değinen Öztürkler, KKTC'nin güvenliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin rolünü vurguladı. Öztürkler, "Güney komşularımız çok farklı ülkeyle askeri anlamda anlaşmalar yapıyor. Ama bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'miz, burada olan, bizimle birlikte olan Türk askerimiz ve ana vatanımız vardır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri, dünyadaki en güçlü askeri unsurlardan biridir. Onun için bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti dışında başka bir ülkeye askeri anlamda hiçbir ihtiyacımız olmamıştır. Bunun da altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

#9
Foto - Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: "Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok"

Öztürkler, Türk askerinin KKTC'deki varlığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün tartışma konusu yapılamayacağını da vurguladı. Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı için Türk askerinin varlığı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü tartışma konusu olamaz. Bizim kırmızı çizgimizdir. Ne Türk askerinin varlığını ne de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü tartışır ne de tartıştırırız" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda tatbikatta emeği geçen komutanlara teşekkür eden Öztürkler, başta şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere uzun ömürler diledi.

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