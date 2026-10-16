Akdeniz’de fırtınalar estiren tatbikat sonrası tarihi çıkış: “Türk askerinden başka kimseye ihtiyacımız yok”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. F-16 savaş uçakları, Atak helikopterleri, Fırtına obüsleri ve özel kuvvet timlerinin görev aldığı tatbikatın ardından konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin diğer ülkelerle yaptığı askeri anlaşmalara tepki gösterdi. Öztürkler, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri dünyanın en güçlüsüdür, bizim Türkiye'den başka hiçbir ülkeye askeri anlamda ihtiyacımız olmamıştır" diyerek garantörlüğün kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.