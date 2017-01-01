Sömürgecilerin paylaşamadığı cennet: Zanzibar - 1
Zanzibar, Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı olan Zanzibar Adası (Unguja Adası), Pemba Adası ve pek çok küçük adacıktan oluşan yarı özerk bölgeye verilen isimdir.
90 kilometre uzunluğa ve 30 kilometre genişliğe sahip ölçüleriyle Hint Okyanusu'nda yer alan Zanzibar Adası'nın başkenti ve en büyük şehri Zanzibar City'dir.
Ekonomisini genel olarak turizmle yürüten bölgede baharat ve palmiye endüstrisi de yaygındır.
Karanfil, hindistan cevizi, tarçın ve karabiber en çok üretilen ürünlerdir.
Tarihi kalıntılara göre en az 20 bin yıldır, yani geç Taş Devri'nden bu yana bölgede insanların yaşadığı tahmin edilmektedir.
M.S. 600'lerin sonundan sonra Asya'da yaşanan savaşlar sonucunda bölge Perslerin, Arapların ve Hintlilerin hem ticaret hem de göç merkezi haline gelmiştir.
Portekizli kaşif Vasco da Gama'nın 1498'de buraya gelmesiyle Avrupa etkisi de yavaş yavaş görülmeye başladı.
Bölge, yaklaşık 200 yıl sürecek Portekiz hakimiyetine 1503-1504 yılları arasında girdi.
Bundan sonraki dönemlerde Umman Sultanlığı, Britanya İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kaldı.
1964 yılına gelindiğindeyse Zanzibar, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yarı özerkliğine kavuştu.
ZANZİBAR NEREDE?
Zanzibar, Afrika Kıtası'nın doğusunda Tanzanya'ya bağlı olan Hint Okyanusu'ndaki Zanzibar Adası'nda (Unguja Adası) yer alır.
Swahili Sahili'nde bulunan ada, ana kara Tanzanya'ya çok yakındır.