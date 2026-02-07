  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan II. Abdullah için resmî karşılama töreni düzenledi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

İşte törenden görüntüler...

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

İşte törenden görüntüler...

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

İşte törenden görüntüler...

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı

İşte törenden görüntüler...

