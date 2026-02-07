Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan II. Abdullah için resmî karşılama töreni düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan II. Abdullah için resmî karşılama töreni düzenledi.
Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
İşte törenden görüntüler...
İşte törenden görüntüler...
İşte törenden görüntüler...
İşte törenden görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23