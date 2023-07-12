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Solmuş çiçeklerinizi böyle canlandırın... Toprağa bir bardak dökmek yetiyor!

2023-07-12 13:20:59
Solmuş çiçeklerinizi böyle canlandırın... Toprağa bir bardak dökmek yetiyor!

Solmuş ve sararmış çiçekleri yeniden canlandırmanın çok kolay bir püf noktası var. Ev, ofis ya da iş yeri ortamında yetiştirilen çiçeklerin belirli nedenlerle solması ve sararması üzüntü verir. Özellikle ev hanımlarının dikkatle ve özenle yetiştirdiği çiçekler solduğunda onları canlandıran bir yöntem var. Evdeki malzemelerle çok basit bir şekilde hazırlanan karışım sayesinde solan ya da sararan çiçekler kısa sürede kendini toparlıyor. Kışın dahi buz gibi karlı havalarda bu karışım sayesinde çiçekler diri kalabiliyor.

#1
Foto - Solmuş çiçeklerinizi böyle canlandırın... Toprağa bir bardak dökmek yetiyor!

SUYLA KARIŞITIRIP BİR BARDAK TOPRAĞA DÖKÜN Yıllardır çiçek yetiştiren ev hanımı Ceyda Hanım çiçeklerinin solmaması ve sararmaması için kuru maya kullanıyor. Solan çiçeklerini ise kuru maya ve suyla yaptığı karışımla canlandırıyor. 2 litre derinliğindeki leğenin içerisine bir paket kuru maya atan Ceyda Hanım karışımın homojen bir hal alması için iyice karıştırılması gerektiğini söylüyor. Böylece çiçeklerin adeta coştuğunu söyleyen Ceyda Hanım, büyük saksı için bir çay bardağı, küçük saksı için ise yarım çay bardağı karışım dökülmesi gerektiğini belirtiyor.

#2
Foto - Solmuş çiçeklerinizi böyle canlandırın... Toprağa bir bardak dökmek yetiyor!

KAHVE, MUZ VE YUMURTA KABUĞU Çiçek coşturma yöntemleri yetersiz kalırsa ve çiçekleriniz boyunlarını bükerse destek alabileceğiniz bir karışım daha var. Muz kabuğu, kahve ve yumurta kabuklarından oluşan, basitçe hazırlanan bir karışım. Bu üç basit malzemeyi bir araya getiriyor ve blenderdan geçirip homojen bir kıvam almalarını sağlıyorsunuz, ardından bitkinizin toprağına tıpkı gübreleme işlemi yapar gibi bir kaşıkla ilave ediyor ve sonuçları beklemeye başlıyorsunuz. Bu kadar basit ve ekonomik. Kaynak: yemek.com

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