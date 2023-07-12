Solmuş çiçeklerinizi böyle canlandırın... Toprağa bir bardak dökmek yetiyor!

Solmuş ve sararmış çiçekleri yeniden canlandırmanın çok kolay bir püf noktası var. Ev, ofis ya da iş yeri ortamında yetiştirilen çiçeklerin belirli nedenlerle solması ve sararması üzüntü verir. Özellikle ev hanımlarının dikkatle ve özenle yetiştirdiği çiçekler solduğunda onları canlandıran bir yöntem var. Evdeki malzemelerle çok basit bir şekilde hazırlanan karışım sayesinde solan ya da sararan çiçekler kısa sürede kendini toparlıyor. Kışın dahi buz gibi karlı havalarda bu karışım sayesinde çiçekler diri kalabiliyor.