2024-03-06 13:40:00 Solak Soner Yalçın’dan herkesi şaşırtan “Abdülhamid” yazısı! Bakalım bu golü nasıl çıkartacaklar?
Bir kısım çevrelerin, Osmanlı döneminde halkın ne denli cahil bırakıldığını(!) ispat etmek için ortaya attıkları ipe sapa gelmez iddialara kendi mahallelerinden itiraz geldi. Solak yazar Soner Yalçın, Sözcü gazetesindeki köşesinde, İkinci Abdülhamit devrinde eğitim-öğretim alanında yapılan reformları tek tek sıralayıp, iflah olmaz Osmanlı düşmanlarını adeta madara etti. Yalçın, İkinci Abdülhamit’in okullaşma rekoru kırdığını belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti: