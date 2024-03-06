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Medya
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Solak Soner Yalçın’dan herkesi şaşırtan "Abdülhamid" yazısı! Bakalım bu golü nasıl çıkartacaklar?

2024-03-06 13:40:00
Solak Soner Yalçın’dan herkesi şaşırtan “Abdülhamid” yazısı! Bakalım bu golü nasıl çıkartacaklar?

Bir kısım çevrelerin, Osmanlı döneminde halkın ne denli cahil bırakıldığını(!) ispat etmek için ortaya attıkları ipe sapa gelmez iddialara kendi mahallelerinden itiraz geldi. Solak yazar Soner Yalçın, Sözcü gazetesindeki köşesinde, İkinci Abdülhamit devrinde eğitim-öğretim alanında yapılan reformları tek tek sıralayıp, iflah olmaz Osmanlı düşmanlarını adeta madara etti. Yalçın, İkinci Abdülhamit’in okullaşma rekoru kırdığını belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Solak Soner Yalçın’dan herkesi şaşırtan "Abdülhamid" yazısı! Bakalım bu golü nasıl çıkartacaklar?

“(…) - Geleneksel okuma yöntemini değiştirip, Arapça öğretiminin yanı sıra Osmanlı Türkçesi (nesih, talik, divanî ve rika) okuma-yazma kurallarını müfredata koyan oydu... - “Türk adının muhteşem bir ırka mensup olduğunu” yazan ders kitabına itiraz etmeyen oydu. (Bakınız: Selanikli Tevfik’in “Osmanlı Tarihi.”) - Sansürcü kimliğiyle bilinmesine rağmen coğrafya dersinde, “hükûmet-i mutlaka”, “hükûmet-i meşrûta” ve “hükûmet-i cumhûriyye” öğretilmesine karşı çıkmayan oydu...

#2
Foto - Solak Soner Yalçın’dan herkesi şaşırtan "Abdülhamid" yazısı! Bakalım bu golü nasıl çıkartacaklar?

- İlköğretimi zorunlu yapan oydu... - Okullaşma rekoru kıran oydu. (Örneğin, 1877’de İstanbul’da sadece 200 modern ilkokul varken, 1905 yılında 9 bine çıkardı. 33 yıllık saltanatı boyunca her yıl ortalama 400 ilkokul açtı.) Yani: İkinci Abdülhamit dönemi eğitim anlayışına genel olarak bakıldığında reformcu/ modernist yönün ağır bastığı görülür... (…)”

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