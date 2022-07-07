  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
17
Şoke eden görüntüler! Gökyüzü yeşile döndü

2022-07-07 23:56:14
Şoke eden görüntüler! Gökyüzü yeşile döndü

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü.

#1
Foto - ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta 5 Temmuz’da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile döndü.

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta 5 Temmuz’da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile döndü.

#2
Foto - Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

#3
Foto - Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

#4
Foto - Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı.

#5
Foto - Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.

#6
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#7
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#8
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#9
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#10
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#11
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#12
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#13
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#14
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#15
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

#16
Foto - İşte bölgeden o görüntüler...

İşte bölgeden o görüntüler...

Tokat bayram namazı saat kaçta? Tokat kurban bayramı namazı saati Diyanet:
İSLAM

Tokat bayram namazı saat kaçta? Tokat kurban bayramı namazı saati Diyanet:

Tokat'ta bayram namazı saatinin kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Almus bayram namazı saat kaçta? Niksar Erbaa Artova bayram namazı saat..
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tepki çeken Türkiye kararından geri adım attı
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tepki çeken Türkiye kararından geri adım attı

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki normalleşme adımlarının atılması sonrası Türk ürünlerinin gümrük çilesi resmen sona erdi...
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Yaptığı edepsiz hareketlerle gündemden düşmeyen sözde şarkıcı müsveddesi yine pes dedirtti. Edis, Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in sahnesi..
Mustafa Ceceli: Her milletten Müslümanlar Kabe'de Erdoğan'a dua ediyor
Siyaset

Mustafa Ceceli: Her milletten Müslümanlar Kabe'de Erdoğan'a dua ediyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile yaptıkları bir telefon görüşmesini aktardı...
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Geçtiğimiz sezon forvet hattında Batshuayi'nin beklentilerin ardında kalması sonrası Beşiktaş, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka g..
Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli
Gündem

Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, BM tarafından açıklanan küresel açlık raporu sonrası çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Haluk Özdil'e göre, Ekim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23