Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Sokak hayvanları için dev proje: Barınak altyapısı baştan sona değişiyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sokak hayvanları için dev proje: Barınak altyapısı baştan sona değişiyor

Uzun süredir Türkiye’nin birçok yerinde büyük bir sorun yaşanan sokak köpekleri ile ilgili Sivas’tan örnek bir çalışma yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla mevcut Hayvan Barınağı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çalışmalarla birlikte merkez, hayvanların doğal davranışlarını sürdürebileceği daha özgür, güvenli ve konforlu bir doğal yaşam alanı haline getirilecek. Başkan Dr. Adem Uzun'un vaatleri arasında yer alan projeye, 2026’da kurulması planlanan ve şehir genelindeki hayvanlar için sürdürülebilir beslenme sağlayacak mama üretim tesisi de eklenecek.

Foto

Sokak hayvanlarının korunması, bakımlarının iyileştirilmesi ve daha sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturulması hedefiyle mevcut hayvan barınağında büyük bir dönüşüm çalışmasına start verildi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde başlatılan bu kapsamlı proje ile tesis, sadece bir barınak olmaktan öteye geçerek modern bir yaşam merkezi standardına ulaştırılacak.

Foto

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi’nde yapılacak çalışmalar kapsamında birçok bölüm baştan sona yenilenecek ve tesise ilave yeni alanlar kazandırılacak. Yenileme çalışmalarıyla birlikte merkez, yalnızca bir barınak olmanın ötesinde hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilecekleri, daha özgür, güvenli, sağlıklı ve konforlu bir doğal yaşam alanı hâline getirilecek.

Foto

Düzenlemeler arasında karantina alanı, yaşam alanları ve kafesler, yavru köpek alanı, altyapı ile fosseptik sistemi, gezinme alanları, yemek hazırlama ünitesi ve kedi evi imalatları bulunuyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim vaatleri arasında yer alan projeye, 2026 yılı içerisinde bölgede kurulması planlanan mama üretim tesisi de eklenecek.

Foto

Bu tesisin, hem barınak hem de şehir genelindeki sahipsiz hayvanlar için sürdürülebilir mama üretimi sağlayarak çalışmaların daha etkin yürütülmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Foto

Mevcut tesiste gezi ve incelemelerde bulunarak yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Başkan Uzun, "Rehabilitasyon merkezimizi şu an itibariyle komple yenilemeye aldık. Hemen arka tarafımıza boş bir alan vardı burasını bir karantina merkezi olarak oluşturuyoruz. Aynı zamanda hayvanların barındırmış oldukları bölgenin hem altyapısını hem de üstyapısını komple yeniliyoruz. " dedi.

Foto

Devamında, "2026 yılı içerisinde burada misafirimiz olan köpekler ve kedilerin mamalarını da kendimiz üretmeye başlayacağız ve mama üretim testini buraya kazandırmış olacağız. Yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezimizdeki canlarımız daha doğal, daha güvenli ve sağlıklı bir ortama kavuşmuş olacaklar. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

