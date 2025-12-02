Sokak hayvanları için dev proje: Barınak altyapısı baştan sona değişiyor

Uzun süredir Türkiye’nin birçok yerinde büyük bir sorun yaşanan sokak köpekleri ile ilgili Sivas’tan örnek bir çalışma yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla mevcut Hayvan Barınağı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çalışmalarla birlikte merkez, hayvanların doğal davranışlarını sürdürebileceği daha özgür, güvenli ve konforlu bir doğal yaşam alanı haline getirilecek. Başkan Dr. Adem Uzun'un vaatleri arasında yer alan projeye, 2026’da kurulması planlanan ve şehir genelindeki hayvanlar için sürdürülebilir beslenme sağlayacak mama üretim tesisi de eklenecek.