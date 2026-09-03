Rakiplerini golleriyle korkutacak Vlahovic'ten Beşiktaş itirafı: Kulübün renklerinden memnunum...

"Yukarıda listelediğim kulüplerle herhangi bir temas kuruldu mu?" -Açıkçası bu konuda konuşmak istemem. Şu anki odak noktamız Beşiktaş. Ben bir Beşiktaş oyuncusuyum ve en kısa sürede formuma kavuşup takıma en iyi sonuçları elde etmesi için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. "Beşiktaş'ta tüm bunların telafisini yapabilecek misin? Kupa rafını doldurabilecek misin?" -Umarım. Bu benim hedefim ve her zaman da arzum. Bundan kaçmıyorum. Beşiktaş'la şampiyon olmak istediğimi sadece taraftarları memnun etmek veya bir tür form tutturmak için söylemiyorum. Bu gerçekten benim hedefim, arzum. Olacak mı, yüzlerce şeyi kontrol edemeyiz. Olması için elimizden gelenin en iyisini yapacak mıyız, kesinlikle yapacağız. Sonuçta en önemli şey, kendimize 'keşke biraz daha çalışsaydık, şampiyon olurduk' gibi bir acıma duygusuna kapılmamamız. Hayır, ama her şey bittiğinde ve çizgi çizildiğinde, elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebilmek. Başkası daha iyiyse, yardım eli uzatmak sporda kesinlikle meşru bir şey. Ama diğer takımlarla rekabet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, elbette yapacağız.