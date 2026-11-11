Bu da İsrail'in itini desteklememe cezası: ‘Hayatını cehenneme çeviririz’

Leonard, Kongre üyelerinin kendisine Jeffries'e desteğini esirgemesinin siyasi misillemeye yol açabileceğini "açık ve net bir şekilde" belirttiklerini ve bunun, "önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'da hayatını cehenneme çevirmek" ve 2028’de koltuğunu kaybetmesini sağlamak gibi önlemleri de içereceğini söylediklerini savundu.