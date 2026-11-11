Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!
Emre Belözoğlu da bu ayrılığa dur demeyecek gibi...
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Emre Belözoğlu da bu ayrılığa dur demeyecek gibi...
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesi takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olan Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı. Real Betis'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin beklediği bonservis bedeli de belli oldu.
Fenerbahçe'de ocak ayında gerçekleştirilecek transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemdeki yerini koruyor.
Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Marco Asensio'nun geleceği belirsizliğini korurken İspanyol futbolcuya Real Betis'in talip olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans ortaya koyamayan Marco Asensio'nun geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
30 yaşındaki futbolcunun uzun süre forma giyemeyecek olması, takımdan ayrılma ihtimalini de gündeme getirdi.
İspanyol basınından ElGolDigital'de yer alan habere göre Real Betis, ara transfer döneminde Asensio'yu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasına girdi.
Yeşil-beyazlı ekibin sportif direktörü Manu Fajardo'nun transfer gündemine aldığı yıldız futbolcu için ocak ayında girişimde bulunabileceği ifade edildi.
1 Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den 7 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Asensio, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
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