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Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

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Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

Emre Belözoğlu da bu ayrılığa dur demeyecek gibi...

#1
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesi takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olan Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı. Real Betis'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin beklediği bonservis bedeli de belli oldu.

#2
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

Fenerbahçe'de ocak ayında gerçekleştirilecek transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemdeki yerini koruyor.

#3
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Marco Asensio'nun geleceği belirsizliğini korurken İspanyol futbolcuya Real Betis'in talip olduğu öne sürüldü.

#4
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans ortaya koyamayan Marco Asensio'nun geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

#5
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

30 yaşındaki futbolcunun uzun süre forma giyemeyecek olması, takımdan ayrılma ihtimalini de gündeme getirdi.

#6
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

İspanyol basınından ElGolDigital'de yer alan habere göre Real Betis, ara transfer döneminde Asensio'yu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasına girdi.

#7
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

Yeşil-beyazlı ekibin sportif direktörü Manu Fajardo'nun transfer gündemine aldığı yıldız futbolcu için ocak ayında girişimde bulunabileceği ifade edildi.

#8
Foto - Avrupa ülkesi harekete geçti: Marco Asensio'ya transfer kancası!

1 Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den 7 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Asensio, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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