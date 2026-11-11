Avrupa ülkesi harekete geçti: Türkiye'ye saldırmak için onlarca İHA sipariş ettiler
Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşu bu kez dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı siparişinde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşu bu kez dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı siparişinde bulundu.
GDH'de yer alan habere göre ABD merkezli savunma teknolojileri şirketi Shield, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri için ilave V-BAT insansız hava aracı siparişi aldığını açıkladı. 11 Kasım'da duyurulan sözleşme, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından imzalandı.
Yeni anlaşmayla Yunanistan'ın mevcut V-BAT filosunun büyütülmesi hedefleniyor. Tedarik paketi yalnızca İHA'ları değil; yedek parça, eğitim, yer destek ekipmanları ve uzun vadeli bakım hizmetlerini de kapsıyor. Sipariş miktarı, sözleşmenin bedeli ve teslimat takvimi ise henüz açıklanmadı.
Yunanistan, V-BAT İHA'larını kara ve deniz unsurlarında keşif, istihbarat ve gözetleme görevlerinde kullanıyor. Yeni tedarikle Kara ve Deniz Kuvvetlerinin ortak bir filo üzerinden faaliyet göstermesi, eğitim ve bakım süreçlerinin de standartlaştırılması planlanıyor.
Dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip V-BAT, pist gerektirmeden gemi güvertelerinden, adalardan ve sınırlı alanlardan havalanabiliyor. 12 saatten fazla havada kalabilen sistem, özellikle Ege'deki ada ve kıyı bölgelerinde kullanılmak üzere öne çıkıyor.
Shield, Yunanistan'la savunma alanındaki iş birliklerini de genişletiyor. Şirket, Atina'da bölgesel ofis açarken, Yunan GEK TERNA ile X-BAT insansız savaş uçağı programı kapsamında iş birliği mutabakatı imzaladı.
Ayrıca Yunan ALTUS LSA ile V-BAT platformunun KMB Hunter önleyici sistemiyle entegrasyonuna yönelik ortaklık kuruldu. EFA GROUP ile yürütülen çalışmalar ise Hivemind otonomi yazılımı üzerinden yerli otonom sistem kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklanıyor.
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