Sizin de memleketiniz olabilir! İşte Türkiye’nin en yaşlı ve mutlu ili

Uzun yıllardır 'en mutlu' ve 'en yaşlı il' Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında da yüzde 20,0 ile Sinop oldu. Sinop’ta yaşlı nüfus oranı yüzde 20,0 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 21,4 oldu. Sinop'u yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi. "Emekli memleketi, iş sahası yok" Sinoplular, 'en yaşlı il' olma durumlarını değerlendirdi. Sinop’ta yaşayan İbrahim Gündoğdu, Sinop’ta belirli bir iş sahasının olmadığını belirterek, “Bizim memleketimiz ağırlıklı olarak emekli memleketi. Yaşlı bir nüfus. Bizim gençlerimiz dışarıda okur, öğrencidir. Memleketimize gelen memurlar burada emekli olduktan sonra kalır, gençlerimiz de dışarıda okur. Burada belirli bir iş sahası yok. Önemli bir gelir kaynağımız da yok. O yüzden gençlerimiz gelirlerini dışarıda ararlar ve okurlar. Biz böyle mutluyuz” dedi. "Emekli için güzel ve rahat bir şehir" Sinop’ta yaşayan Taştan Çoban, “Gördüğüm kadarıyla Sinop’ta doğru dürüst bir üretim yok. Emekli şehri. Güzel ve rahat bir şehir. Biz memurlar belli yıllardan sonra bazı şeylere ayak uydurmada zorlanıyor muyuz bilmiyorum ama rahat bir il istiyoruz. Burası emekliler için çok rahat ve çok güzel bir şehir. Fakat üretim de olmaması bu yaşlı nüfusun artmasına sebep oluyor diye düşünüyorum” diye konuştu.