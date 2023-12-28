Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz

Anadolulu siyasetten anlamaz da kim anlar? Vatanın, devletin ne olduğunu, ne işe yaradığını Anadolulu bilmez de kim bilir? Terör örgütü PKK ve arkasındaki Batı emperyalizminin, bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız Anadolu'yu bölüp parçalamaya çalıştığını, kardeşi kardeşe düşürmek istediğini Anadolu'dan daha iyi kim bilebilir? Tabii ki, bunları en iyi bilecek olanlar bu vatan için evlatlarını şehit verenlerdir. CHP'yi ele geçiren klik, milletin aklıyla alay ederek kendisine iktidar yolu açabileceğini sanıyor; oysa Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu herkesi kandırabilir, parayla satın alabilir fakat alay ettikleri Anadolu'yu asla kandıramaz, aldatamaz. Anadolu, CHP'nin çevirdiği dolapları gayet iyi görüyor ve 31 Mart'ta, bir kez daha CHP'ye sandıkta hak ettiği cevabı verecektir.”