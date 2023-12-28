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Medya
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Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz

2023-12-28 13:05:46
Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz

Kurtuluş Tayiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki şehit cenazesinde yuhalanmasını değerlendirdi. “Ankara'da çevrilen dolapları Anadolu görmez sananlar, 20 yıldan fazladır siyasette hüsran yaşıyor. Özgür Özel, CHP adına sabah şehit cenazesine, öğlen terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak görüşmesine giderse Anadolu'dan tepki alır, çizik yer. Özgür Özel, TBMM'de şehitlerimize sahip çıkan bildiriye imza atmaz ve kendi yayınladığı bildiride de terör örgütünün adını anmaktan kaçınırsa şehit cenazelerinde yuhalanmaktan kurtulamaz” diyen Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki şehit cenazesinde yuhalanması farklı değerlendirmelere yol açtı. Özgür Özel'in bu protestolardan olumsuz etkilendiği görüldü. Görüntüleri izlerken tam bir şok yaşadığı görülüyor. Bu durumu provokasyonla, kutuplaşmayla, partizanlıkla açıklamak son derece yetersiz kalır. Bu tür siyasi değerlendirmeler sadece gerçeği görmemizi engeller.

#2
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz

Millet düşüncesiz, duygusuz, maniple edilen bir topluluk değil; hele hele Anadolu insanı hiç böyle değil. Bin yıldır yaşadıkları bu toprakların bilgi ve tecrübesine sahipler. Anadolu'yu koyun gibi güdülen, yönetilen bir topluluk olarak göstermek büyük bir saygısızlık olacağı gibi, aynı zamanda, bu coğrafyanın bilgi birikimini ve tecrübesini de küçümsemek olur. Ankara'da çevrilen dolapları Anadolu görmez sananlar, 20 yıldan fazladır siyasette hüsran yaşıyor. Özgür Özel, CHP adına sabah şehit cenazesine, öğlen terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak görüşmesine giderse Anadolu'dan tepki alır, çizik yer. Özgür Özel, TBMM'de şehitlerimize sahip çıkan bildiriye imza atmaz ve kendi yayınladığı bildiride de terör örgütünün adını anmaktan kaçınırsa şehit cenazelerinde yuhalanmaktan kurtulamaz.

#3
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz

Anadolu, Ankara'da çevrilen dolapları, şeytanlıkları görmez bilmez sanırlar fakat aksine Ankara siyaseti en iyi Anadolu'dan görülür, bilinir. 40 yıldır terör örgütüne şehitler veren Anadolulu, HDP'nin ya da DEM'in, bu terör örgütünün siyasi partisi olduğunu bilmez mi sanıyorsunuz! Vatan bilinci en yüksek olan kesim Anadolu'dur; beka sorununun ne olduğunu en iyi Anadolu bilir. Bin yıldır vatan toprağı onların omuzlarında ayakta duruyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan Anadolu'nun son vatan parçası olduğu bilinciyle doğrudan bağlantılıdır.

#4
Foto - Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz

Anadolulu siyasetten anlamaz da kim anlar? Vatanın, devletin ne olduğunu, ne işe yaradığını Anadolulu bilmez de kim bilir? Terör örgütü PKK ve arkasındaki Batı emperyalizminin, bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız Anadolu'yu bölüp parçalamaya çalıştığını, kardeşi kardeşe düşürmek istediğini Anadolu'dan daha iyi kim bilebilir? Tabii ki, bunları en iyi bilecek olanlar bu vatan için evlatlarını şehit verenlerdir. CHP'yi ele geçiren klik, milletin aklıyla alay ederek kendisine iktidar yolu açabileceğini sanıyor; oysa Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu herkesi kandırabilir, parayla satın alabilir fakat alay ettikleri Anadolu'yu asla kandıramaz, aldatamaz. Anadolu, CHP'nin çevirdiği dolapları gayet iyi görüyor ve 31 Mart'ta, bir kez daha CHP'ye sandıkta hak ettiği cevabı verecektir.”

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