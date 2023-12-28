2023-12-28 13:05:46 Sizde hiç utanma yok mu be! Çevirdiğiniz bu dolaplar görülmez mi sanıyorsunuz
Kurtuluş Tayiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki şehit cenazesinde yuhalanmasını değerlendirdi. “Ankara'da çevrilen dolapları Anadolu görmez sananlar, 20 yıldan fazladır siyasette hüsran yaşıyor. Özgür Özel, CHP adına sabah şehit cenazesine, öğlen terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak görüşmesine giderse Anadolu'dan tepki alır, çizik yer. Özgür Özel, TBMM'de şehitlerimize sahip çıkan bildiriye imza atmaz ve kendi yayınladığı bildiride de terör örgütünün adını anmaktan kaçınırsa şehit cenazelerinde yuhalanmaktan kurtulamaz” diyen Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: