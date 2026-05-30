Aziz Yıldırım taraftarla tartıştı: Aykut Kocaman kavgası: O göndermedi, ben gönderdim!
Aziz Yıldırım, başkanlık seçimleri öncesinde yine Aykut Kocaman eleştirilerine maruz kaldı.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, bir taraftarla yaşadığı hararetli tartışmada gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Alex de Souza’nın takımdan ayrılışına açıklık getiren Yıldırım, 'Onu Aykut Kocaman değil, ben gönderdim. Siz de statda yuhaladınız!' diyerek taraftara tepki gösterdi.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiği sarı-lacivertli taraftarlarla çarpıcı bir diyalog yaşadı. Bir taraftarın Aykut Kocaman ve Alex de Souza üzerinden sorduğu sorulara sinirlenen Yıldırım, sert ve net açıklamalarda bulundu.
Bir taraftarın, "Aykut Kocaman heykeli dikilen adamı (Alex) bitirdi ama..." sözleri üzerine araya giren Aziz Yıldırım, sorumluluğu üstlenerek taraftara özeleştiri yaptı:
Aziz Yıldırım: O göndermedi, ben gönderdim. Siz 50 bin kişi Alex'i yuhalamadınız mı? Niye ona kabahat buluyorsunuz? Biz o gün 'tamam' deseydik adam gitmişti, sebebi kim? Sensin...
Tartışmanın devamında taraftarın "Aykut Kocaman son maçlarda iyi değildi" eleştirisine sert çıkan Yıldırım, 2011 şampiyonluğunu hatırlatarak eski teknik direktörüne sahip çıktı:
Aziz Yıldırım: Bırak son maçları. 2011’de Fenerbahçe’nin hocası kimdi? 3 puan geride değil miydi? İkinci devre 18 maçın 17'sini kazanan hoca kimdi? O gelsin diye konuşmuyorum, değerleri yok sayıyorsunuz...
Fotospor'a göre; Taraftarın geri adım atmayarak, "Aykut Kocaman tek forvetle bile korkak oynatıyor. Lütfen forvetten korkmayacak bir hocayla çalışın" talebinde bulunması üzerine Aziz Yıldırım, Kocaman'ın futbolculuk dönemindeki başarılarını hatırlatarak sitem etti:
Aziz Yıldırım: "Aykut ve Oğuz (Çetin) attıkları golle Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Bugün tezahürat yapıyorsun, 'Aykut bilmem ne yaptı' diye. Her şeyi unutuyorsunuz!
