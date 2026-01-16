  • İSTANBUL
Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu
IHA

Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu

Fuhşa aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın suratlarını kapatarak pisliklerini örtmeye çalıştı.

#1
Foto - Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.

#2
Foto - Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu

Ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden ’fuhşu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme’ suçunu işledikleri belirlenen 10 profili takibe aldı.

#3
Foto - Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp bölgesindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.Ç. (30), M.L.K. (45), A.B. (34), K.A. (50), Z.D. (33), M.A. (45), N.D. (54), O.U. (49) ve N.K.’yi (46) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, suça konu olduğu değerlendirilen 18 cep telefonu ile bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadın adliyeye sevk edildi.

#4
Foto - Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu

Öte yandan, soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

