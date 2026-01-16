Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

TRUMP'TAN AÇIKLAMA Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif lider ile çok iyi bir görüşme yaptığını belirtti. Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade ederek, bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor" dedi.