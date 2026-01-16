Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu
Venezuela’da ortalığı birbirine katan ancak halkın iradesi karşısında tutunamayan muhalif lider Maria Corina Machado, küresel efendilerine bağlılığını kanıtlamak için ilginç bir yola başvurdu. Kendisine verilen Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump’a takdim eden Machado, Beyaz Saray koridorlarında adeta bir sadakat sınavı verdi. Ancak Trump cephesinden gelen açıklamalar, bu "jestin" karşılığının beklenenden uzak olduğunu gösterdi.