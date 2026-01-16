  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğal gaz giderici olan rezene gibi masum sandığınız bitki çayları ciddi zarar verebilir! Duyanlar şoku yaşanıyor 55 yıl önce denemek için dikildi! Bugün tezgahların gözde meyvesi oldu Formdan iyice düştü! Arda Güler Dünya Kupası öncesi alarm veriyor Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu Yazılıyor, çiziliyor ama gelen giden yok... Noa Lang'ı Beşiktaşlı yapacak tavır Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu Özellikleri parmak ısırtıyor: İşte yürüyen ilk Türk kalesi! Sağlık hizmetlerinde çok daha iyisini yapacağız
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

Venezuela’da ortalığı birbirine katan ancak halkın iradesi karşısında tutunamayan muhalif lider Maria Corina Machado, küresel efendilerine bağlılığını kanıtlamak için ilginç bir yola başvurdu. Kendisine verilen Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump’a takdim eden Machado, Beyaz Saray koridorlarında adeta bir sadakat sınavı verdi. Ancak Trump cephesinden gelen açıklamalar, bu "jestin" karşılığının beklenenden uzak olduğunu gösterdi.

#1
Foto - Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ VERDİ Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

#2
Foto - Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

TRUMP'TAN AÇIKLAMA Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif lider ile çok iyi bir görüşme yaptığını belirtti. Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade ederek, bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

#3
Foto - Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

TRUMP GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRMEDİ Leavitt, ayrıca Trump'ın Machado hakkında daha önce yaptığı ve onun Venezuela'yı yönetmek için gerekli saygıyı kazanamadığı yönündeki değerlendirmesinin geçerli olduğunu söyledi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray dışında kendisini bekleyen destekçileri ile bir araya gelen Machado, görüşmenin “çok iyi” geçtiğini söyledi.

#4
Foto - Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

“VENEZUELA YÖNETİMİYLE İLİŞKİLER ÇOK İYİ İLERLİYOR" Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti arasındaki mevcut ilişkinin çok iyi ilerlediğini belirterek, "Rodriguez yönetiminin oldukça işbirlikçi davrandığını" söyledi. Trump'ın Rodriguez ile bu hafta içinde doğrudan telefonda görüştüğünü anımsatan Leavitt, "Şimdiye kadar ABD ve Başkan'ın tüm talepleri ile isteklerini karşıladılar. Bayan Rodriguez ve Venezuela'nın işbirliği sayesinde 500 milyon dolarlık bir enerji anlaşması gerçekleştirildi" diye konuştu.

#5
Foto - Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

"BAŞKAN TRUMP GÖRDÜKLERİNDEN MEMNUN" Rodriguez'in Venezuela'daki bazı siyasi tutukluları serbest bırakacağına da atıf yapan Leavitt, "Bu hafta beş Amerikalı da serbest bırakıldı. Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor" dedi. “BAŞKAN TRUMP, ZAMANI GELİNCE SEÇİMLERİN YAPILMASINI İSTİYOR” Öte yandan Leavitt bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da zamanı gelince seçimlerin yapılmasını halen istediğini ve bu politikasına bağlı olduğunu vurguladı. Leavitt, seçimlerin ne zaman yapılabileceği konusunda ise henüz bir takvimin oluşmadığını söyledi.

#6
Foto - Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ TRUMP'A VERMEK İSTEMİŞTİ Venezuela'da 1967 yılında doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve günümüzdeki Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, daha sonra yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekilmişti. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyu önünden çekilmiş, Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi, Türk basınında “Turn..
"Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır." Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!
Gündem

“Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!

Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifade Türkiye’nin gündemine oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaşan..
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!
Gündem

Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddiaları kaleme aldığı yazısında; k..
Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu metresi olduğu id..
Kağıthane'de 40 kurşunlu infaz! Takip cihazı ile aracını izlemişler
Gündem

Kağıthane'de 40 kurşunlu infaz! Takip cihazı ile aracını izlemişler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobile otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. En az 40 kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü hayatı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23