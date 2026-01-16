  • İSTANBUL
Doğal gaz giderici olan rezene gibi masum sandığınız bitki çayları ciddi zarar verebilir! Duyanlar şoku yaşanıyor
Giriş Tarihi:

Doğal gaz giderici olan rezene gibi masum sandığınız bitki çayları ciddi zarar verebilir! Duyanlar şoku yaşanıyor

Kış aylarında sıkça tüketilen doğal gaz giderici olan rezene ıhlamur, adaçayı, gibi bitki çaylarına dikkat çeken Doç. Dr. Altın, “doğal” algısına aldanılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Duyunca şoku yaşayabilirsiniz...

Soğuk kış günlerinde Anadolu’nun köklü şifa geleneği olan bitki çayları, çoğu evde ilk başvurulan yöntemlerden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, “doğal” olduğu düşünülen bu içeceklerin bilinçsiz tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Altın, bitki çaylarının faydadan çok zarara dönüşmemesi için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Annelerden miras kalan ıhlamur, adaçayı, rezene gibi alışkanlıkların kültürel değerine dikkat çeken Doç. Dr. Altın, bu geleneğin tamamen reddedilmemesi gerektiğini ancak bilimsel verilerle desteklenerek uygulanmasının önem taşıdığını vurguladı. Altın, “Doğru bitki, doğru kişi ve doğru doz çok önemli. Her bitki, her bünyede aynı etkiyi göstermez” dedi.

Toplumda yaygın olan “doğalsa zararsızdır” düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu belirten Altın, bitki çaylarının da tıpkı ilaçlar gibi vücutta metabolize edilen aktif maddeler içerdiğini söyledi. Kontrolsüz ve uzun süreli tüketimin özellikle karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etkilere yol açabildiğini ifade eden Altın, yeşil çay ekstresi, sinameki ve aloe vera gibi bitkilerin yanlış kullanımına bağlı ciddi hasar vakalarıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Bitki çaylarının asıl yararının antioksidan ve polifenol içeriğinden geldiğini hatırlatan Altın, yanlış tüketim alışkanlıklarının bu faydayı tamamen ortadan kaldırabildiğini söyledi. Bal ya da pekmezin çok sıcak çaya eklenmesiyle içindeki faydalı enzimlerin yok olduğunu, rafine şeker eklenmesinin ise bağışıklık sistemini zayıflattığını belirtti. Uzmanlar, çayların mümkünse şekersiz, tatlandırılacaksa ılık hale geldikten sonra çok az miktarda bal ya da pekmezle içilmesini öneriyor. KORNİK HASTALAR İÇİN ÇOK RİSKLİ Kronik hastalığı olan bireylerin bitki çaylarını mutlaka doktoruna danışarak tüketmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Altın, bazı bitkilerin ilaçlarla ciddi etkileşimlere girebildiğine dikkat çekti. Meyan kökünün tansiyonu yükseltebildiğini, adaçayı, zencefil ve yeşil çayın kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte alındığında kanama riskini artırabildiğini belirten Altın, diyabet hastalarında ise tarçın ve aloe vera gibi bitkilerin ani şeker düşmelerine yol açabileceğini söyledi.

Cerrahi operasyon öncesinde bitki çaylarının en az bir ila iki hafta önceden kesilmesi gerektiğini ifade eden Altın, zencefil, sarımsak ve yeşil çay gibi bitkilerin ameliyat sırasında kontrolü zor kanamalara neden olabildiğini, bazı bitkilerin ise anestezi ilaçlarının etkisini öngörülemez hale getirdiğini kaydetti. Uzmanlar, bitki çaylarının bilinçli tüketildiğinde destekleyici olabileceğini ancak kulaktan dolma bilgilerle hareket etmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Doç. Dr. Zeynep Altın, “Gelenekle bilimi karşı karşıya getirmeden, dengeli bir şekilde birleştirirsek bir fincan çay gerçekten şifa olabilir” diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlara göre; Doğal gaz giderici bitki çayları: Rezene çayı, nane çayı, papatya çayı, limon otu, limonlu su, zencefil, kimyon, karabiber, kişniş, tarçın ve kakule gibi bitki çayları ve yiyecekler etkili doğal gaz gidericilerdir.

