Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar
DHA Giriş Tarihi:

Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar

Avcılar’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, uyuşturucuyu kurdukları kamera sisteminin içine saklayan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

#1
Foto - Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da yürütülen çalışmalarda, 15 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde sokak içerisinde şüpheli hareketleri olan bir grup durdurulmak istendi. Kaçmaya başlayan şüphelilerin, üç katlı bir binaya girerek saklanmaya çalıştıkları belirlendi.

#2
Foto - Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar

Şüphelilerin saklandığı daireye düzenlenen operasyonda, E.K., A.S., U.E.T., Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M., B.G. ile 18 yaşından küçük A.A. olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.

#3
Foto - Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar

KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR Dairede yapılan aramalarda, şüphelilerin evin içinden sokağı ve çevredeki cadde ile sokakları anlık olarak izleyebilmek için bina içerisine canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemi kurduğu, bina çevresine ise farklı açılardan görüntü alacak şekilde 9 kamera monte ettiği tespit edildi.

#4
Foto - Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar

Ayrıca uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla evin çeşitli noktalarında gizli bölmeler oluşturulduğu belirlendi.

#5
Foto - Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar

10 GÖZALTI Gözaltına alınan şüphelilerden E.K., A.S. ve U.E.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

#6
Foto - Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar

Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M. ve B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A. isimli 18 yaşından küçük olan şüpheli tutuklandı.

