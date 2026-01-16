Özellikleri parmak ısırtıyor: İşte yürüyen ilk Türk kalesi!

"Aracımızda otomatik infilak bastırma sistemi var. Yangın söndürme sistemi var. Aracımızda bununla ilgili testleri yaptık. Yine yeni nesil teknoloji kapsamında araçta UKS sistemi yani 'uzaktan komutalı silah sistemi' de var, 12,7 milimetre. Bununla ilgili tüm atışlı testlerimizi ilgili senaryolarda icra başarıyla tamamladık. Tüm bu testlerimize Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili birimleri, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ilgili fabrikalarımız bizimle beraber hem destek oldular hem de ilgili testleri beraber icra ettik. Yine aynı şekilde seri üretim kabul muayene testlerini de aynı birimlerle icra ettik."