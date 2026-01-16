55 yıl önce denemek için dikildi! Bugün tezgahların gözde meyvesi oldu

"Pazarlarda artık avokado tezgahlarını görüyoruz" BATEM Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ünlü, AA muhabirine, avokadonun yıllar içerisinde Türkiye'nin yeni ihracat kalemini oluşturabilecek bir ürün haline geldiğini söyledi. Ünlü, Enstitü olarak avokadoda ıslah, yetiştirme tekniği, doku kültürü, hastalık ve zararlılarıyla mücadeleyle ilgili araştırmalar yürüttüklerini dile getirdi. Avokadonun doymamış yağ asitleri açısından önemli bir meyve olduğuna dikkati çeken Ünlü, "Avokado yağı da kozmetik sanayisinde önemli bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ayrıca avokado püresi de son yıllarda oldukça fazla tüketilmeye başlandı. Diyet menülerinin olmazsa olmazı haline gelen ürün, sağlık açısından da tüketicilerin vazgeçilmezi haline geldi." dedi.