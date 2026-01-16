55 yıl önce denemek için dikildi! Bugün tezgahların gözde meyvesi oldu

"Üretimin 35 bin tondan fazlası Antalya'dan sağlanıyor" BATEM Meyvecilik Bölümü'nde görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Alper Arslan da 2004 yılından sonra avokado fidanlarının piyasaya arz edilmesiyle bölgede yoğun bir yetiştiriciliğin başladığını belirtti. O yıllarda 400 ton üretilen avokadonun üretiminin 65 bin tona ulaştığına işaret eden Arslan, "Bu üretimin 35 bin tondan fazlası Antalya'dan sağlanıyor. Türkiye 10 bin ton civarında avokado ithal ediyor. Yeni bahçelerin de meyve vermesiyle birlikte ithalatımızın düşeceğini, ihracatımızın da hızla artacağını düşünüyorum." diye konuştu. Avokadonun bir salata meyvesi olduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti: "Potasyum ve magnezyumun yanı sıra çok sayıda vitamini barındırıyor. Vatandaş avokadonun faydalarını öğrendikçe, bilinçlendikçe tüketimi de arttı. İlk yediğinde insanlar yadırgıyor ama sonra seviyor. Birkaç yıldır seralarda da yetiştirilmeye başlandı. Soğuğa karşı hassas bir meyve. Bazı çeşitleri eksi 1-2 derecede zarar görmeye başlıyor. Genel olarak eksi 5-6 dereceleri gören yerlerde yetiştirilmez. Limonun ticari olarak yetiştiricilik yapıldığı yerlerde genel anlamda yetiştirilebilir."