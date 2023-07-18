Sivrisineklerin canına okuyor! Sıkıysa artık gelsinler! İşte yüzde 100 etkili yöntem

Her insanın bünyesinde farklı bir reaksiyona neden olan lavantanın alerjisi olanlar tarafından dikkatli kullanılması gerektiği vurgulandı. Lavanta yağını kullanmadan önce cildin ufak bir noktasında mutlaka denenmesi gerekiyor. Hamilelerin ve bebeklerin de kullanmadan önce doktorlarından tavsiye alması gerekmektedir. Sivrisinek ısırıkları ile doğal bir mücadele olarak görülen lavantayı yaz aylarında açık havada daha rahat ve keyifli bir zaman geçirmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir yöntem olacak. Lavanta spreyi yapmak isteyen kişiler için uygulama oldukça basittir. Öncelikle fısfıs şişesinin içerisine Bir ölçek lavanta yağı ile 4 ölçek su doldurarak şişeyi doldurunuz. Ölçek olarak belirleyeceğiniz tutar ise bir şırınga tüpü olmalıdır.