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Yaşam
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Sivrisineklerin canına okuyor! Sıkıysa artık gelsinler! İşte yüzde 100 etkili yöntem

2023-07-18 13:36:22
Sivrisineklerin canına okuyor! Sıkıysa artık gelsinler! İşte yüzde 100 etkili yöntem

Yaz aylarının baş düşmanı sivrisinekler vatandaşların da başına bela oluyor. Sivrisineklere karşı alınabilecek önlemler hakkında araştırmalar devam ediyor. Doğal yöntemler ile bütün sivrisinekleri yok edeceksiniz. Yaz mevsiminde gün yüzüne çıkan sivrisinekler vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Sivrisinek ısırıklarından kaçmak isteyenler sadece tek malzeme ile bütün sinekleri yok edecek. Bahçelerde bulunan mucizevi ürün herkesin çözümü olacak. 

#1
Foto - Sivrisineklerin canına okuyor! Sıkıysa artık gelsinler! İşte yüzde 100 etkili yöntem

Yapılan araştırmalar sonucunda lavanta yağının sivrisinekleri ve diğer böcekleri uzak tutma özelliğinin bulunduğu ortaya çıktı. Lavanta bitkisinin içerisinde yer alan doğal Uçucu yağlar sinekleri rahatsız ederken ısırıklarında önüne geçiyor. Yaz aylarında açık havada rahat bir şekilde vakit geçirmek isteyenlerin mutlaka yanında lavanta yağı bulundurması gerekiyor. Sivrisineklerin hoşlanmadığı aromatik bir kokuya sahip olan lavanta yağı sinek ve böcekleri doğal yollarla uzaklaştırmanın en etkili yöntemidir.

#2
Foto - Sivrisineklerin canına okuyor! Sıkıysa artık gelsinler! İşte yüzde 100 etkili yöntem

İçerisinde hiçbir kimyasal bulunmayan lavantayı doğal çözüm arayanlar içinde ideal bir seçenek olarak görülmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklama doğrultusunda sinek ısırıklarının neden olduğu rahatsızlık ve kaşıntıdan korunmak isteyenlerin de lavanta yağı kullanması gerektiği belirtildi. Cildin tahriş olmasını önleyen doğal bir yağ olarak görülen lavanta yağı hoş bir koku yayarak ferahlık hissi de ortaya çıkarır. Oldukça basit bir kullanım sunan lavantayı birkaç damla suya damlatılarak cilde uygulanabiliyor. Bunun yanı sıra lavanta yağı içeren spreyler ve losyonlarda tercih edilebilir.

#3
Foto - Sivrisineklerin canına okuyor! Sıkıysa artık gelsinler! İşte yüzde 100 etkili yöntem

Her insanın bünyesinde farklı bir reaksiyona neden olan lavantanın alerjisi olanlar tarafından dikkatli kullanılması gerektiği vurgulandı. Lavanta yağını kullanmadan önce cildin ufak bir noktasında mutlaka denenmesi gerekiyor. Hamilelerin ve bebeklerin de kullanmadan önce doktorlarından tavsiye alması gerekmektedir. Sivrisinek ısırıkları ile doğal bir mücadele olarak görülen lavantayı yaz aylarında açık havada daha rahat ve keyifli bir zaman geçirmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir yöntem olacak. Lavanta spreyi yapmak isteyen kişiler için uygulama oldukça basittir. Öncelikle fısfıs şişesinin içerisine Bir ölçek lavanta yağı ile 4 ölçek su doldurarak şişeyi doldurunuz. Ölçek olarak belirleyeceğiniz tutar ise bir şırınga tüpü olmalıdır.

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