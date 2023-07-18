2023-07-18 13:36:22 Sivrisineklerin canına okuyor! Sıkıysa artık gelsinler! İşte yüzde 100 etkili yöntem
Yaz aylarının baş düşmanı sivrisinekler vatandaşların da başına bela oluyor. Sivrisineklere karşı alınabilecek önlemler hakkında araştırmalar devam ediyor. Doğal yöntemler ile bütün sivrisinekleri yok edeceksiniz. Yaz mevsiminde gün yüzüne çıkan sivrisinekler vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Sivrisinek ısırıklarından kaçmak isteyenler sadece tek malzeme ile bütün sinekleri yok edecek. Bahçelerde bulunan mucizevi ürün herkesin çözümü olacak.