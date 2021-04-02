  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 39 yaralı

2021-04-02 00:34:27
Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 39 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kazada 39 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolu, Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolu, Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Tokat’tan Ağrı’ya giden K.K. idaresindeki 04 P 6566 plakalı 36 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsü, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Tokat’tan Ağrı’ya giden K.K. idaresindeki 04 P 6566 plakalı 36 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsü, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

#3
Foto - Kaza sonrası yan yatan otobüste bulunan 39 kişi, ilk müdahaleleri için Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yan yatan otobüste bulunan 39 kişi, ilk müdahaleleri için Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Durumları ağır olan vatandaşlar, Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Durumları ağır olan vatandaşlar, Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çok sayıda mülteci dövüldü! Türkiye'ye sığındılar
Yerel

Çok sayıda mülteci dövüldü! Türkiye'ye sığındılar

Kırklareli'den Bulgaristan'a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildi. Mültecilere Türkiye sahip çıktı...
Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu
Dünya

Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu

Suudi Arabistan ordusuna ait bir jetin Husiler’e ait olduğu belirtilen bir drone’u vurduğu aktarıldı.
Ne diyor bu Müge Anlı? Ne diyor bu avukat? İçkinin azı zarar değilmiş!
Gündem

Ne diyor bu Müge Anlı? Ne diyor bu avukat? İçkinin azı zarar değilmiş!

Müge Anlı, bugün yayınlanan programda 'alkolle' ilgili izleyenlerin ağzını açık bırakacak ifadeler kullandı. Müge Anlı ve avukat Rahmi Özkan..
Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama
Dünya

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG, inşaatın sürdürüldüğü alanlarda askeri gemi, uçak, helikopte..
Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var
Ekonomi

Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
FETÖ elebaşı Gülen'den örgüte yeni mesaj
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'den örgüte yeni mesaj

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, içlerindeki kavgayı itiraf etti. Gülen, örgüt içine mesaj verdiği 28 Mart tarihli yazısında "Fetret Devri mi?..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay